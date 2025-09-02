Un alumno de 12 años llevó un arma de su papá a la escuela

Un alumno de 12 años ingresó a clases con un arma de fuego de su padre que es policía de la provincia de Córdoba para enseñársela a sus compañeros.

Un alumno de sexto grado, de apenas 12 años, llevó a la escuela un arma de fuego perteneciente a su padre con la intención de mostrársela a sus compañeros.

Un hecho que encendió las alarmas se registró en un colegio de la zona norte de la capital cordobesa en las últimas horas. Un alumno de sexto grado, de apenas 12 años, llevó a la escuela un arma de fuego perteneciente a su padre con la intención de mostrársela a sus compañeros.

De acuerdo a lo publicado por los medios locales, se trataba de una pistola de 9 milímetros que estaba desarmada. El propietario del arma era su padre que se desempeña como policía en la provincia de Córdoba.

Desde el Ministerio de Educación de Córdoba señalaron que ya se encuentran trabajando junto con la escuela y con la familia del menor para contener la situación.

No hubo amenazas con el arma Las autoridades de la institución hicieron hincapié en que el episodio no implicó una amenaza concreta hacia otros estudiantes. Subrayaron, en cambio, que se trató de una conducta imprudente y que el objetivo es acompañar al chico sin caer en estigmatizaciones.