Tiroteo a plena luz del día frente a una escuela de Mendoza: un sospechoso fue detenido con un arma
El tiroteo ocurrió a metros de la escuela Joaquín Lavado, en La Favorita. Al parecer, se trató de un enfrentamiento de bandas delictivas.
Un tiroteo a plena luz del día sorprendió en la tarde de este lunes a los vecinos del oeste de Ciudad de Mendoza. El violento episodio tuvo lugar frente a una escuela de la zona y policías atraparon a un sospechoso que portaba un arma de fuego e intentó descartarla en la huida.
Fuentes policiales revelaron a MDZ que el hecho se registró minutos antes de las 18, luego de que vecinos de La Favorita alertaron a personal de la Comisaría 59° sobre un enfrentamiento de bandas que se estaba produciendo frente a la escuela Nº 4-174 Joaquín Salvador Lavado, ubicado en avenida El Libertador.
Te Podría Interesar
Ante eso, iniciaron un patrullaje por las inmediaciones y detectaron un sujeto en actitud sospechosa en el cruce de calles Raúl Alfonsín y Berdasco, quien salió corriendo cuando notó la presencia de la movilidad policial.
Cómo cayó el sospechoso del tiroteo
A los pocos metros, el malviviente arrojó un revólver hacia el fondo de una casa. Fue allí donde los uniformados lo aprehendieron e identificaron como Jeremías Cristopher Jael Coria Díaz, de 18 años, surge del procedimiento policial.
En tanto, los efectivos solicitaron permiso al dueño de la propiedad donde el sospechoso descartó el arma e ingresaron para secuestrarla, hallándola en el interior del patio, agrega la información.
Así, por disposición de un ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Capital, el detenido fue trasladado a la Comisaría Sexta y quedó a disposición de la Justicia.