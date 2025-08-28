Un policía discutió con un conductor, se bajó del auto y lo amenazó con un arma en plena General Paz
Un policía federal fuera de servicio bajó del auto y apuntó con su pistola a otro conductor. Tras el hecho, se detectó un millonario botín y se abrió causa.
Un insólito episodio tuvo lugar en la autopista General Paz, donde un policía federal, que se encontraba fuera de servicio, protagonizó una acalorada discusión de tránsito y terminó sacando su arma para amenazar a otro conductor. La escena fue registrada por un repartidor que pasaba por la zona y se viralizó rápidamente en redes.
Según el testigo, el agente apuntaba directamente al parabrisas de un Volkswagen Gol Country en el que viajaban cuatro personas, mientras exigía que apagaran el motor del vehículo. “Me crucé con esta secuencia y no entendía nada. Andaba con un fierro en la mano, apuntando y diciendo que apague el motor”, relató el repartidor.
La secuencia que involucró al policía federal
Fuentes policiales indicaron que la discusión comenzó porque el conductor del otro auto circulaba de forma negligente, acercándose peligrosamente a dos motociclistas. Al ver que la maniobra continuaba, el policía federal descendió de su vehículo, se identificó como agente y confrontó a los ocupantes.
El hecho generó un caos de tránsito a la altura de Liniers, frente a la iglesia de San Cayetano, convocando a varios vecinos que se acercaron a presenciar la situación. Tras la intervención de la Comisaría Vecinal 9 B, se identificó a todos los involucrados y se constató que no había impedimentos legales para transitar.
Sin embargo, durante el operativo, los oficiales encontraron que los ocupantes del Volkswagen transportaban 4,5 millones de pesos, supuestamente destinados a la compra de un vehículo. Por este hallazgo, el caso derivó en una causa por averiguación de ilícito, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 9, dirigido por Martín Peluso.
El testigo también grabó el momento en que los oficiales llegaron al lugar, registrando la intervención policial y asegurándose de que su moto y encomienda quedaran seguras. Hasta el momento, no se aplicaron medidas restrictivas contra ninguno de los involucrados, mientras la causa continúa en investigación.