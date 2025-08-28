Un policía discutió con un conductor, se bajó del auto y lo amenazó con un arma en plena General Paz

Un policía federal fuera de servicio bajó del auto y apuntó con su pistola a otro conductor. Tras el hecho, se detectó un millonario botín y se abrió causa.

El policía federal discutió con un conductor, se bajó del auto y lo amenazó con un arma en plena General Paz.

Un insólito episodio tuvo lugar en la autopista General Paz, donde un policía federal, que se encontraba fuera de servicio, protagonizó una acalorada discusión de tránsito y terminó sacando su arma para amenazar a otro conductor. La escena fue registrada por un repartidor que pasaba por la zona y se viralizó rápidamente en redes.

Según el testigo, el agente apuntaba directamente al parabrisas de un Volkswagen Gol Country en el que viajaban cuatro personas, mientras exigía que apagaran el motor del vehículo. “Me crucé con esta secuencia y no entendía nada. Andaba con un fierro en la mano, apuntando y diciendo que apague el motor”, relató el repartidor.

La secuencia que involucró al policía federal Fuentes policiales indicaron que la discusión comenzó porque el conductor del otro auto circulaba de forma negligente, acercándose peligrosamente a dos motociclistas. Al ver que la maniobra continuaba, el policía federal descendió de su vehículo, se identificó como agente y confrontó a los ocupantes.

Discutió con un conductor, se bajó del auto y lo amenazó con un arma en plena General Paz Discutió con un conductor, se bajó del auto y lo amenazó con un arma en plena General Paz

El hecho generó un caos de tránsito a la altura de Liniers, frente a la iglesia de San Cayetano, convocando a varios vecinos que se acercaron a presenciar la situación. Tras la intervención de la Comisaría Vecinal 9 B, se identificó a todos los involucrados y se constató que no había impedimentos legales para transitar.