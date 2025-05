Procesaron al policía de la Federal roció con gas pimienta a una niña y a su madre durante una protesta frente al Congreso de la Nación

Así fue sufría la niña los efectos del gas pimienta

portada niña gaseada

En el fallo al que accedió MDZ, el magistrado señaló que no hay dudas en el testimonio de Carla y de su hija Fabrizia, ambas querellantes en la causa "las imágenes corroboran férreamente sus dichos. Contrariamente el descargo del imputado resulta inverosímil, no sólo resulta llamativo que no haya visto a la niña, aún más las imágenes delatan que apuntó directamente a ella y a su madre sin reparo alguno y con toda intención disparó el gas".