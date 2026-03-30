Últimos pagos de marzo en Anses: quiénes cobran este lunes 30

La Anses encara el cierre del calendario de pagos de marzo de 2026. Conocé quiénes restan por cobrar.

La Anses paga este lunes 30 de marzo a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo.

El calendario de pagos de la Anses entra en su tramo final y este lunes 30 de marzo alcanza a uno de los últimos grupos que todavía tenían fecha pendiente dentro del esquema oficial del mes. En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que superan un haber mínimo con DNI terminados en 8 y 9.

En la misma fecha también reciben su prestación quienes cobran Desempleo Plan 1 y tienen documentos finalizados en 8 y 9. De esta manera, el lunes 30 queda concentrado en dos pagos atados a la terminación del documento dentro del cronograma de marzo.

A diferencia de otras jornadas del mes, este lunes no aparecen pagos de AUH, SUAF, Asignación por Embarazo ni Prenatal y Maternidad, ya que esas prestaciones fueron abonadas en fechas anteriores. Por eso, el foco del 30 de marzo queda puesto en jubilaciones superiores al mínimo y en la prestación por desempleo.

Además, hay ayudas que no dependen de la terminación del DNI y que siguen habilitadas para quienes cumplan con los requisitos. Se trata de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y de las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, que se abonan para todas las terminaciones de documento dentro del período vigente.

Anses Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de pago único también siguen vigentes sin depender del DNI. Brenda Rocha/Shutterstock El aumento que confirmó la Anses para abril La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 2,9% en abril a prestaciones como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El porcentaje responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero comunicado por el Indec y se aplicará a todos los haberes previsionales del cuarto mes del año.