Últimos pagos de marzo en Anses: quiénes cobran este lunes 30
La Anses encara el cierre del calendario de pagos de marzo de 2026. Conocé quiénes restan por cobrar.
El calendario de pagos de la Anses entra en su tramo final y este lunes 30 de marzo alcanza a uno de los últimos grupos que todavía tenían fecha pendiente dentro del esquema oficial del mes. En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que superan un haber mínimo con DNI terminados en 8 y 9.
En la misma fecha también reciben su prestación quienes cobran Desempleo Plan 1 y tienen documentos finalizados en 8 y 9. De esta manera, el lunes 30 queda concentrado en dos pagos atados a la terminación del documento dentro del cronograma de marzo.
A diferencia de otras jornadas del mes, este lunes no aparecen pagos de AUH, SUAF, Asignación por Embarazo ni Prenatal y Maternidad, ya que esas prestaciones fueron abonadas en fechas anteriores. Por eso, el foco del 30 de marzo queda puesto en jubilaciones superiores al mínimo y en la prestación por desempleo.
Además, hay ayudas que no dependen de la terminación del DNI y que siguen habilitadas para quienes cumplan con los requisitos. Se trata de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y de las Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, que se abonan para todas las terminaciones de documento dentro del período vigente.
El aumento que confirmó la Anses para abril
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 2,9% en abril a prestaciones como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El porcentaje responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero comunicado por el Indec y se aplicará a todos los haberes previsionales del cuarto mes del año.
Con este nuevo ajuste, los jubilados que reciben la mínima llegarán a $380.319,31. A este monto se suma el bono refuerzo de $70.000 destinado a los sectores más vulnerables, alcanzando un total de $450.319,31.
La jubilación máxima, en tanto, ascenderá a aproximadamente $2.559.188,81, consolidando la actualización de todos los niveles del sistema previsional. El aumento también impacta en otras prestaciones: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $374.255,44 con bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzarán $336.223,52