Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: lluvias intensas y frío para el sábado
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias intensas, viento y un marcado descenso de temperatura en Mendoza.
Este sábado 30 de agosto, la provincia de Mendoza amanecerá con cielo mayormente nublado y alta probabilidad de lluvias en gran parte del territorio. Según el pronóstico de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, se espera una jornada ventosa, con descenso marcado de la temperatura y precipitaciones de variada intensidad.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias fuertes por la tarde, acompañadas por vientos del sector sur y nevadas en la cordillera. La temperatura máxima prevista para el sábado es de 13°C, mientras que la mínima será de 9°C.
Un fenómeno que coincide con la tormenta de Santa Rosa
Este episodio de mal tiempo no llega en cualquier momento: coincide con la tradicional tormenta de Santa Rosa, un fenómeno que, según la creencia popular, ocurre en los últimos días de agosto. Se asocia al choque de masas de aire frío y cálido, típico del cambio estacional entre invierno y primavera.
Aunque no siempre se manifiesta con la misma intensidad, este año el fenómeno se presenta con lluvias, ráfagas de viento y nevadas en zonas altas. Mendoza está bajo alerta amarilla y naranja por lluvias intensas, especialmente en los departamentos del sur provincial como San Rafael, General Alvear y Malargüe.
Alertas vigentes por lluvia
Para el Gran Mendoza las alertas vigentes del SMN son amarilla para la tarde de este sábado, pero se transforma en naranja a partir de la noche y se extiende durante toda la madrugada hasta la mañana del domingo que vuelve a su estado amarillo.
Amarillo:
El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.
Naranja:
El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.
El domingo continúa el mal tiempo
Para el domingo 31 de agosto, el pronóstico indica que el clima seguirá inestable. Se espera un día nublado, con lluvias persistentes y vientos leves del sector sur. La temperatura continuará descendiendo, con una máxima de 7°C y una mínima de 6°C, según el reporte oficial.