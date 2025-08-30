Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: lluvias intensas y frío para el sábado

Este sábado 30 de agosto, la provincia de Mendoza amanecerá con cielo mayormente nublado y alta probabilidad de lluvias en gran parte del territorio. Según el pronóstico de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, se espera una jornada ventosa, con descenso marcado de la temperatura y precipitaciones de variada intensidad.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias fuertes por la tarde, acompañadas por vientos del sector sur y nevadas en la cordillera. La temperatura máxima prevista para el sábado es de 13°C, mientras que la mínima será de 9°C.

Este episodio de mal tiempo no llega en cualquier momento: coincide con la tradicional tormenta de Santa Rosa , un fenómeno que, según la creencia popular, ocurre en los últimos días de agosto . Se asocia al choque de masas de aire frío y cálido, típico del cambio estacional entre invierno y primavera.

Aunque no siempre se manifiesta con la misma intensidad, este año el fenómeno se presenta con lluvias, ráfagas de viento y nevadas en zonas altas. Mendoza está bajo alerta amarilla y naranja por lluvias intensas, especialmente en los departamentos del sur provincial como San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Alertas vigentes por lluvia

Para el Gran Mendoza las alertas vigentes del SMN son amarilla para la tarde de este sábado, pero se transforma en naranja a partir de la noche y se extiende durante toda la madrugada hasta la mañana del domingo que vuelve a su estado amarillo.

alertas vigentes

Amarillo:

El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Naranja:

El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

El domingo continúa el mal tiempo

Para el domingo 31 de agosto, el pronóstico indica que el clima seguirá inestable. Se espera un día nublado, con lluvias persistentes y vientos leves del sector sur. La temperatura continuará descendiendo, con una máxima de 7°C y una mínima de 6°C, según el reporte oficial.