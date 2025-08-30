Pronóstico actualizado: así avanza la Tormenta de Santa Rosa sobre el terrorio provincial

La mayor intensidad de la tormenta en zonas como el Gran Mendoza se espera a partir de esta tarde y hacia la noche, siguiendo toda la madrugada.

El fenómeno climático de este fin de semana se intensifica en Mendoza con lluvias moderadas a intensas y caída de granizo en varias localidades. La mayor intensidad de la tormenta en zonas como el Gran Mendoza se espera para esta noche y la madrugada, con una reducción de la fuerza hacia la mañana del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta que actualmente es amarilla, pero que se elevará a naranja esta tarde y noche, previendo lluvias persistentes y fuertes que pueden superar los 90 milímetros en el Gran Mendoza, que incluye Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú.

La información del Radar San Martín, difunduda por el Gobierno de Mendoza, detalla la progresión del sistema de precipitaciones. Se registraron lluvias moderadas en el este de Tupungato, en el este de Tunuyán y sobre la Ruta 40. Las Catitas y La Dormida, en Santa Rosa, también recibieron lluvias moderadas.

Alerta por granizo en Rivadavia y Guaymallén

El departamento de Rivadavia registró una fuerte lluvia con caída de granizo. El sistema con probable caída de granizo pequeño afecta también a Los Álamos y el norte de Fray Luis Beltrán. El fenómeno podría impactar a Los Corralitos, Bermejo y el kilómetro 8 de Guaymallén.