Pronóstico actualizado: así avanza la Tormenta de Santa Rosa sobre el terrorio provincial
La mayor intensidad de la tormenta en zonas como el Gran Mendoza se espera a partir de esta tarde y hacia la noche, siguiendo toda la madrugada.
El fenómeno climático de este fin de semana se intensifica en Mendoza con lluvias moderadas a intensas y caída de granizo en varias localidades. La mayor intensidad de la tormenta en zonas como el Gran Mendoza se espera para esta noche y la madrugada, con una reducción de la fuerza hacia la mañana del domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta que actualmente es amarilla, pero que se elevará a naranja esta tarde y noche, previendo lluvias persistentes y fuertes que pueden superar los 90 milímetros en el Gran Mendoza, que incluye Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú.
La información del Radar San Martín, difunduda por el Gobierno de Mendoza, detalla la progresión del sistema de precipitaciones. Se registraron lluvias moderadas en el este de Tupungato, en el este de Tunuyán y sobre la Ruta 40. Las Catitas y La Dormida, en Santa Rosa, también recibieron lluvias moderadas.
Alerta por granizo en Rivadavia y Guaymallén
El departamento de Rivadavia registró una fuerte lluvia con caída de granizo. El sistema con probable caída de granizo pequeño afecta también a Los Álamos y el norte de Fray Luis Beltrán. El fenómeno podría impactar a Los Corralitos, Bermejo y el kilómetro 8 de Guaymallén.
Lluvias intensas en el Gran Mendoza
Las lluvias intensas afectan a distintos puntos del Gran Mendoza. Las zonas de Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y todo Guaymallén tienen precipitaciones moderadas a intensas. El sistema se desplaza de norte a sur.
El centro de Maipú será afectado por lluvias intensas, y Rodeo del Medio también tendrá lluvias con probable granizo pequeño durante la tarde. Se solicita extremar la precaución en la Ruta 7, en el tramo entre Ciudad de Mendoza y el kilómetro 8, por la precipitación de granizo.