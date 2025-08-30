Videos: fuerte granizada en la Zona Este y el Valle de Uco

La caída de granizo en San Martín y el Valle de Uco se suma a las fuertes lluvias que se registran en casi todo el territorio mendocino.

Las precipitaciones que se registran en Mendoza este sábado incluyeron la caída de granizo en el departamento de San Martín, en el este provincial. La tormenta, que coincide con el fenómeno de la Tormenta de Santa Rosa, afectó a distintas zonas de la provincia con lluvias intensas.

En medio de las condiciones de inestabilidad, también se registró la caída de granizo en el departamento de Tupungato, en el Valle de Uco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas por lluvias que alcanzaban a gran parte del territorio, incluida la zona este. Este episodio de mal tiempo también obligó a las autoridades a cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor para todo tipo de vehículos debido a las intensas nevadas en alta montaña.

El video del granizo en San Martín Granizo en San Martín

