"Tomando sol": el increíble encuentro entre un yaguareté y un productor yerbatero en Iguazú

Un productor de la ciudad misionera de Andresito se encontró con un ejemplar de yaguareté en la ruta nacional 101, en el propio Parque Nacional Iguazú.

El animal se encontraba al costado de la mencionada ruta tomando sol. El episodio, registrado en video, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó conciencia sobre la riqueza de la fauna misionera.

El productor yerbatero José María Moravicki capturó el momento en video y la difusión de las imágenes generó asombro en toda la provincia.

En una entrevista con Canal 12 de Posadas, dijo que el encuentro ocurrió después del mediodía: “Yo había ido hasta Iguazú. A la vuelta, como tenía un poco de tiempo, era después del mediodía, opté por ir por el Parque Nacional Iguazú, que es una ruta que no está asfaltada. Es un camino que la gente de acá conoce y suele a veces transitar y en ese camino me encontré con el yaguareté”.

El productor indicó que transitaba con precaución por la ruta de tierra. “Como iba bien, íbamos despacio porque es una ruta que hay que andar despacio, pude ver que estaba acostado, como tomando sol”.

La responsabilidad de los conductores en la zona

Moravicki destacó la responsabilidad que tienen los conductores al transitar por zonas de parques y reservas. “Convengamos que nosotros lo vimos, paramos, acomodamos los celulares y lo filmamos. Si bien no hay una buena calidad en la filmación, fue algo muy, muy interesante”.

Explicó que en su región la convivencia con la fauna es una realidad diaria. “Andresito está rodeado por parques nacionales, parques provinciales, reservas provinciales, reservas privadas. Nosotros, para salir de Andresito, siempre tenemos que pasar por algún parque”.