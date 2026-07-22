Tiene parálisis cerebral y un costoso tratamiento podría cambiar su vida: la historia de Lauti

Lautaro Naballes cumplió 4 años el pasado 22 de junio. Cuando tenía apenas 3 meses, le diagnosticaron parálisis cerebral . Desde entonces, enfrenta desafíos cotidianos: no camina ni puede alimentarse por sus propios medios. Sus papás lo acompañan y asisten a diario, mientras realiza distintas terapias, entre ellas terapia ocupacional, visual, kinesiología y fonoaudiología.

En medio de ese difícil camino, surgió una esperanza. Lauti fue aceptado para realizar un tratamiento en México que podría mejorar su calidad de vida . Sin embargo, los costos son altísimos. En total, la familia necesita reunir 70 mil dólares : 37 mil serían destinados exclusivamente al tratamiento y el resto a cubrir pasajes, alojamiento y otros gastos vinculados a la estadía.

Por este motivo, se puso en marcha una campaña solidaria para recaudar los fondos necesarios y que Lauti pueda viajar y acceder al procedimiento.

"Cuando nació Lauti no hubo complicaciones", recordó Florencia Herrera González, su mamá, quien aseguró que en ese momento no imaginaba todo lo que vendría después.

"Salimos del hospital y ahí notamos que no succionaba bien. Fuimos a consulta con la pediatra quien nos dijo que no succionaba bien porque tenía el frenillo corto. Entonces le cortaron el frenillo. Pero después empezamos a notar diferentes cuestiones que nos llamaron la atención. Se ponía durito para cambiarlo, no doblaba los brazos, lloraba mucho de día. Nos decían que no era nada malo, que estaba bien", relató.

Lauti no puede sostenerse por sus propios medios.

Pero Lautaro no estaba bien. Tiempo después debió ser internado en el Hospital Notti por una deshidratación extrema. Fue allí cuando llegó el diagnóstico de parálisis cerebral.

"Los médicos nos dijeron que con terapias iba a estar bien. No creímos que iba a ser tan grave, que se nos venía tan complicada", contó Florencia.

Desde entonces, el día a día de Lauti requiere mucha dedicación y compromiso. El pequeño no puede sostenerse ni alimentarse por sus propios medios, por lo que necesita asistencia y estimulación constante.

Su rutina diaria incluye diferentes terapias. Cada martes y jueves asiste a un instituto en el que lo atienden especialistas en terapia ocupacional, terapia visual, kinesiología y fonoaudiología. Los tres días restantes va a la Escuela Especial Cano, en Godoy Cruz, donde continúa con su proceso de aprendizaje.

El tratamiento que podría mejorar su calidad de vida

Florencia comenzó a ver cómo otras familias impulsaban campañas solidarias para viajar a México y acceder a tratamientos destinados a mejorar la calidad de vida de niños con parálisis cerebral. Decidida a explorar esa posibilidad para su hijo, se contactó para conocer en qué consistía el tratamiento y qué requisitos debía cumplir Lauti para ser aceptado.

El proceso incluyó el envío de informes médicos detallados y una evaluación por videollamada con especialistas internacionales.

"Así empezamos el año pasado. Lauti fue aceptado y arrancó la campaña para juntar el dinero", expresó.

Lauti fue aceptado para recibir un tratamiento en México que podría mejorar su calidad de vida.

El tratamiento dura 28 días y está enfocado en ayudar al cerebro a restaurar las conexiones dañadas, llamadas tractos neuronales, que vinculan diferentes áreas del cuerpo. Los protocolos están diseñados para estimular el crecimiento de células cerebrales y reparar conexiones interrumpidas en la red neuronal.

Estos protocolos incluyen dosis calculadas con precisión de señales electromagnéticas, administradas en pulsos a las células dañadas. Utilizando radiofrecuencia de baja energía, dirigimos las señales directamente a las células. La estimulación funcional de la neurogénesis promueve la formación de nuevas vías neuronales funcionales.

Cómo ayudar

"Este tratamiento significa una esperanza de mejoría para Lauti. Son 28 días, pero recomiendan estar 32 días en México porque al finalizar el protocolo se le hacen diferentes estudios", explicó Florencia.

Sin embargo, acceder al tratamiento tiene un costo muy elevado. Para viajar a México, la familia necesita reunir 70 mil dólares. Del total, 37 mil dólares están destinados exclusivamente al procedimiento médico, mientras que el resto corresponde a pasajes, alojamientos y los gastos de estar más de un mes fuera del país.

"Si juntamos todo el dinero viajamos en julio del año que viene. Tengo que reservar el turno con 5 mil dólares y dos meses antes del procedimiento, pagar el total", detalló la mujer.

Si bien contó que han recibido gran ayuda, aún falta mucho para alcanzar el objetivo. Quienes deseen colaborar con Lautaro y su familia pueden realizar una donación al alias Floo11herrera o comunicarse al 2614723641.

Además, para seguir recaudando fondos, la familia hará un bingo solidario el domingo 2 de agosto, en el Club Pedro Molina, en Guaymallén.