Tarjeta Alimentar en abril de 2026: cuánto se cobra y qué día se paga

La Tarjeta Alimentar mantiene en abril los mismos montos que en los meses anteriores y se acredita junto con la prestación principal que paga Anses.

La Tarjeta Alimentar vuelve a pagarse en abril de 2026 sin cambios en los valores. Mientras muchas familias esperan una actualización, el beneficio seguirá con los montos que ya venían vigentes, ya que esta asistencia no se ajusta todos los meses y su última suba fue definida hace casi dos años.

En este esquema, la ayuda económica que depende del Ministerio de Capital Humano se mantiene con las cifras establecidas desde junio de 2024. Eso significa que durante abril los titulares de la Prestación Alimentar cobrarán el mismo importe que en marzo, según la composición de cada grupo familiar.

La Tarjeta Alimentar está destinada a reforzar la compra de alimentos y se deposita de manera automática. No existe un calendario separado para este beneficio, porque el dinero se acredita en la misma fecha en la que cada persona cobra su prestación principal a través de Anses. Por eso, el día de pago cambia según se trate de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo o las Pensiones No Contributivas.

El Gobierno dará en febrero un apoyo económico a la Tarjeta Alimentar Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72 El calendario de la Tarjeta Alimentar no es aparte y la acreditación se realiza junto con la prestación principal que cobra cada beneficiario. Walter Moreno/MDZ Los montos de la Tarjeta Alimentar En abril, los montos de la Tarjeta Alimentar quedan organizados de la siguiente manera: las familias con un hijo cobran $52.250, la misma cifra que reciben las titulares de la Asignación por Embarazo. En el caso de las familias con dos hijos, el monto asciende a $81.936. Para quienes tienen tres o más hijos, el valor mensual llega a $108.062.

Cuándo se paga la Tarjeta Alimentar En el caso de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Familiar por Hijo, el cronograma de cobro arranca el 10 de abril para los DNI terminados en 0, sigue el 13 para los terminados en 1, el 14 para los finalizados en 2, el 15 para los que terminan en 3, el 16 para los que tienen 4 y el 17 para los que tienen 5. Después continúa el 20 de abril para los DNI terminados en 6, el 21 para los terminados en 7, el 22 para los terminados en 8 y el 23 para los terminados en 9.