Vouchers educativos: el Gobierno lanzó la inscripción y estos son los requisitos

El Ministerio de Capital Humano puso en marcha una nueva etapa de inscripción al Programa de Vouchers Educativos en abril de 2026. Se trata de una asistencia mensual para familias con chicos en colegios privados subvencionados, pensada para aliviar el costo de las cuotas y sostener la escolaridad.

El esquema apunta a hogares con ingresos de hasta siete Salarios Mínimos y alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que asisten a instituciones con al menos 75% de aporte estatal. La iniciativa depende de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

La gestión es 100% online: se hace desde la app Mi Argentina, donde hay que cargar los datos del grupo familiar y de los menores. No hay tope por cantidad de hijos, siempre que cumplan las condiciones.

El Gobierno lanzó la inscripción a los vouchers educativos. Foto: Freepik

Se extendió el plazo para inscribirse a los vouchers educativos. Foto: Freepik

El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a escuelas privadas con fuerte subsidio estatal.

Para acceder, hay que cumplir con:

DNI vigente y al menos dos años de residencia legal en el país

Ingresos familiares dentro del límite (hasta 7 salarios mínimos)

Hijos escolarizados en instituciones incluidas

Datos actualizados en ANSES

Un medio de cobro registrado

El beneficio se liquida por cada hijo y puede convivir con otras ayudas.

Inscripción paso a paso: cómo anotarse sin errores

El trámite lo realiza uno de los padres o tutores y no tiene costo.

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Buscar la sección de vouchers educativos

Completar el formulario con los datos requeridos

Enviar la solicitud

Desde la misma página web se puede seguir el estado del trámite.

Solicitud rechazada: cómo reclamar

Si el sistema marca un rechazo, se informa el motivo. Cuando está vinculado a la información escolar, se puede hacer un reclamo dentro de los cinco días posteriores.

También se pueden corregir datos cargados de forma incorrecta y volver a intentar.

Clave para no perder el voucher

El beneficio depende de que el alumno mantenga la regularidad, validada por la escuela todos los meses.

Además, hay un control sobre el pago de cuotas:

Dos cuotas impagas: suspensión del pago

Tres cuotas impagas: baja del beneficio

Si se regulariza la deuda antes de la cancelación, se pueden recuperar los montos no cobrados.