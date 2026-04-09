Subsidio de luz y gas en abril: quiénes pueden pedirlo y cómo anotarse paso a paso

En abril, miles de hogares todavía buscan entender qué cambió con los subsidios de energía y quiénes siguen alcanzados por la asistencia estatal. Desde febrero de 2026 comenzó a regir el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un régimen que reorganizó la ayuda para usuarios residenciales de electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de GLP de 10 kilos en todo el país.

A partir de esta modificación, el esquema quedó dividido en solo dos grupos: hogares con beneficio y hogares sin beneficio, que deben afrontar la tarifa plena.

La posibilidad de ingresar al nuevo esquema depende de la situación económica y patrimonial de cada hogar. El criterio principal está vinculado a los ingresos familiares netos, que deben ubicarse por debajo de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según los valores que publica el INDEC y que se actualizan mes a mes. En abril de 2026, ese tope quedó fijado en $4.193.015,49, una cifra calculada sobre la CBT de febrero, que fue de $1.397.671,83. Cuando se conozca el índice de marzo, ese umbral volverá a modificarse.

Además de ese parámetro, el nuevo régimen contempla situaciones particulares. También pueden quedar incluidos hogares que no entren en la categoría de mayores ingresos y que tengan entre sus integrantes a una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), a un titular de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o a alguien con Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP. Esos casos siguen siendo contemplados dentro del universo alcanzado por la bonificación.

Una de las dudas más frecuentes tiene que ver con quienes ya venían recibiendo asistencia . En esos casos, no será necesario volver a iniciar el trámite desde cero. Los beneficiarios actuales seguirán dentro del sistema porque sus datos serán migrados automáticamente al nuevo esquema. De todos modos, podrán revisar su situación y actualizar la Declaración Jurada a través de la sección de trámites de Mi Argentina.

Sí deberán anotarse, en cambio, quienes nunca hicieron la inscripción y también aquellas personas que hasta ahora recibían beneficios por otros mecanismos, como el Programa Hogar para garrafas o la Tarifa Social de Gas en algunas localidades. En esos casos, el paso al nuevo régimen es necesario para comenzar a cobrar la ayuda o para no perderla más adelante.

El Gobierno no fijó una fecha límite general para la inscripción de nuevos usuarios, pero sí estableció un plazo concreto para quienes venían dentro del Programa Hogar: tendrán tiempo hasta junio de 2026 para migrar al nuevo sistema. Hasta entonces, seguirán cobrando bajo las condiciones actuales, aunque después de esa fecha deberán estar inscriptos en el SEF para conservar el beneficio.

Cómo hacer el trámite paso a paso

Para iniciar la inscripción, primero hay que reunir algunos datos clave: el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que figura en la factura de luz y gas; el último DNI vigente; el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años; y una dirección de correo electrónico de uso frecuente. Con esa documentación lista, el trámite se realiza desde el sitio oficial de subsidios de energía, donde hay que ingresar a la opción “Inscribite al ReSEF” y completar el formulario de alta en el Registro para los Subsidios Energéticos Focalizados.

El formulario debe completarse con atención, ya que tiene carácter de declaración jurada. Una vez finalizado, el sistema entrega un código de confirmación que puede descargarse en PDF y conviene guardar como constancia. Ese comprobante será necesario para seguir el estado del trámite desde la web o la app de Mi Argentina.

En cuanto a la asistencia, el nuevo esquema prevé para la electricidad un descuento base del 50% sobre un bloque de consumo: 300 kWh mensuales en meses de mayor demanda y 150 kWh en los meses templados. En gas por redes, en tanto, se mantienen los bloques vigentes y el subsidio del 50% se concentra entre abril y septiembre.

A eso se suma que, de manera excepcional durante 2026, se aplicó un descuento adicional de hasta 25% en enero para electricidad, gas natural y propano por redes, rebaja que irá disminuyendo hasta desaparecer en diciembre. También quedaron alcanzados los usuarios de gas propano por redes y quienes recibían subsidio por garrafas, siempre bajo las nuevas reglas del sistema.