Subió el boleto del micro: cómo viajar gratis con el Banco Nación en Mendoza

Durante el 2025, con la desregulación de la forma de pago del boleto del micro, el Banco Nación lanza viajes con bonificación total en transporte público . Ahora con el nuevo aumento, en Mendoza muchos usuarios se preguntan si el beneficio sigue vigente en el inicio del 2026.

El Banco Nación confirmó este viernes, como primer día hábil del año, activó una promoción durante todo enero y febrero que permite a sus clientes viajar en colectivo y subte sin costo directo, utilizando la app BNA+ para el pago con código QR y recuperando luego el importe abonado.

La iniciativa está vigente desde el 2025 y su continuidad fue confirmada este viernes 2 de enero hasta el 28 de febrero de 2026.

Se ofrece bonificación del 100% del valor de los pasajes siempre que el pago se realice desde la aplicación móvil del banco y con saldo disponible en la cuenta del usuario.

Según explican desde la entidad, el sistema descuenta primero el monto del viaje y, posteriormente, acredita el reintegro en la misma cuenta asociada a BNA+ dentro de los 30 días posteriores a cada uso.

El beneficio abarca tanto viajes en colectivos como en subtes en aquellos validadores SUBE que estén habilitados para recibir pagos mediante QR generados desde la app.

No obstante, hay un tope de reintegro: cada tarjeta puede acceder hasta a $12.000 en total, sumando los viajes realizados en ambos medios de transporte. Terminado ese límite, los pasajes ya no serán reembolsados bajo esta promoción.

Este incentivo forma parte de las acciones del Banco Nación para promover el uso de pagos digitales y aliviar los gastos en movilidad durante la temporada de verano, y se suma a otros beneficios que la entidad viene ofreciendo con su plataforma de pagos.