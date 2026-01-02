Demoras y cancelaciones en Aeroparque: 37 vuelos afectados en pleno éxodo de verano

Según se informó, varias de las demoras en Aeroparque son de Aerolíneas Argentinas, una de las compañías que vio afectadas cinco de sus aviones por condiciones climáticas.

Aproximadamente 37 vuelos se ven afectados este viernes en el Aeroparque Jorge Newbery debido a, según las primeras informaciones, tormentas que se registraron en distintas partes del país. De esta forma, varios vuelos debieron ser cancelados y otros reprogramados.

El primero en presentar demora fue el de las 8.40 de la empresa Flybondi con destino a Asunción, y el último del que hay reporte de demoras es un vuelo que saldrá a las 18.40. Sin embargo, según informó TN, un gran porcentaje de las demoras es de los servicios de Aerolíneas Argentinas.

Por qué hay demoras y cancelaciones en Aeroparque Uno de los puntos que más sufrió las condiciones climáticas fue Córdoba. La ciudad se vio afectada por una fuerte tormenta con vientos que superaron los 100 kilómetros por hora con caída de granizo de gran tamaño.

avion aerolineas argentinas boeing 737 800 despegando (2) Un gran porcentaje de las demoras es de los servicios de Aerolineas Argentinas. Alf Ponce Mercado / MDZ De esta forma, el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella debió permanecer cerrado. Asimismo, Aerolíneas Argentinas vio afectadas cinco de sus aviones por estas condiciones, por lo que no pudieron despegar.

Por otro lado, de acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, un avión de Latam sufrió la rotura de su parabrisas y cuatro vuelos de Flybondi debieron ser cancelados por diferentes motivos, ya que varios de sus aviones se encuentran fuera de servicio.