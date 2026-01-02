El boleto de colectivo subió y cuesta $1.400: los precios de la media y larga distancia
A partir del 1 de enero aumentó el boleto de colectivo en Mendoza. La lista de precios actualizados a los principales departamentos.
El valor del boleto de colectivo volvió a subir a partir del 1 de enero de 2026 en Mendoza y la tarifa plana en la zona urbana es de $1.400. El último aumento del pasaje autorizado por la Subsecretaría de Transporte fue en noviembre del año pasado cuando el valor quedó en $1.200.
El valor del boleto de media y larga distancia
En noviembre, la Subsecretaría de Transporte emitió la Resolución Nº 1693, mediante la cual aprobó los cuadros tarifarios para las empresas que brindan los servicios de transporte de media y larga distancia en Mendoza.
Se trata de las empresas Prestaciones SA-Grupo 300, Autotransportes Andesmar SA -Grupo400, Autotransportes Iselin SA-Grupo 510, Antonio Buttini e Hijos SRL-Grupos 540 y 570, Autotransportes Andesmar SA-Grupo 549, CATA Internacional Ltda-Grupo 580 y 650, La Unión SRL-Grupo 610, DiceTours SRL-Grupo 700, Nueva Generación SA-Grupo 750, Transportes Gral. Bartolomé Mitre SRL-Grupo 850.
Este es el aumento en los valores de los siguientes trayectos:
- Mendoza a Lavalle pasó de $3.400 a $3.900
- Mendoza a Potrerillos pasó de $5.400 a $6.300
- Mendoza a Uspallata pasó de $13.900 a $16.200
- Mendoza a La Paz pasó de $11.200 a $17.000
- Mendoza a Junín de $4.000 a $5.600
- Mendoza a San Rafael pasó de $18.600 a $21.700
- Mendoza a General Alvear pasó de $25.600 a $29.800
- Mendoza a Malargüe pasó de $34.600 a $40.300
- Mendoza a Tunuyán de $11.200 a $16.200
- Mendoza a San Carlos pasó de $12.600 a 14.400
- Mendoza a Tupungato pasó de $10.200 a $11.900
Descuentos y beneficios
Desde el Gobierno de Mendoza indicaron que mantendrán los abonos y pasajes gratuitos bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811.
Los beneficios para docentes, celadores y alumnos rigen durante el periodo escolar y quedan sin efectos en las vacaciones.
Por su parte, seguirán vigentes los beneficios de usuario frecuente y el 17% de descuento en horarios de menor demanda, así también los dos trasbordos gratuitos para los servicios urbanos.