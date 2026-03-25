Sube la temperatura en Mendoza: de cuánto será la máxima este jueves

Sin alertas del SMN, en Mendoza se anticipan días ideales para aprovechar al aire libre. Qué dicen desde Contingencias Climáticas.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 26 de marzo una jornada con tiempo bueno y ascenso de la temperatura en Mendoza, con una mínima esperada de 13ºC y una máxima que rondaría los 27ºC. Después de varios días, no hay alertas por fenómenos climáticos en la provincia.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: circulación leve desde el sur, presente desde horas de la madrugada, afectando principalmente la zona Norte y Este de la provincia hasta el mediodía. Hacia la tarde, se registra una leve brisa desde el noreste que alcanzará la zona Sur.

circulación leve desde el sur, presente desde horas de la madrugada, afectando principalmente la zona Norte y Este de la provincia hasta el mediodía. Hacia la tarde, se registra una leve brisa desde el noreste que alcanzará la zona Sur. Nubosidad: amanece con cielo seminublado en la mayor parte de la provincia, con sectores más nublados en algunos puntos. A partir de las 12, la nubosidad se disipa, quedando mayormente despejado durante la tarde.

amanece con cielo seminublado en la mayor parte de la provincia, con sectores más nublados en algunos puntos. A partir de las 12, la nubosidad se disipa, quedando mayormente despejado durante la tarde. Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días La temperatura continuará aumentando durante los próximos días; incluso se espera que los primeros días de la próxima semana la máxima llegue a 35ºC. El viernes no se esperan demasiados cambios en las condiciones climáticas de Mendoza: estará despejado y caluroso.