Sube la nafta, pero también crecen los descuentos: así se puede ahorrar hasta $40.000

El tablero cambió rápido, pero en los surtidores apareció un alivio para quienes hacen cuentas cada vez que cargan. En abril de 2026, YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy renovaron promociones con bancos, billeteras y aplicaciones propias que permiten conseguir rebajas de hasta 30% y reintegros mensuales en nafta que, bien aprovechados, pueden acercarse a los $40.000.

La lógica ya no pasa solo por elegir estación de servicio: ahora también importa qué tarjeta se usa, qué día se carga y si la operación se hace desde la app oficial. En un contexto de precios presionados por la suba internacional del petróleo tras la escalada en Medio Oriente, estos descuentos ganaron peso real en el bolsillo.

Entre las petroleras, YPF sigue siendo una de las que ofrece el menú más amplio. A sus acuerdos con bancos suma beneficios propios dentro de su ecosistema digital. Banco Nación mantiene 20% de descuento en YPF hasta fines de mayo , con tope mensual de $10.000 para pagos con MODO BNA+ y tarjetas del banco. Banco Macro, por su parte, informa una promo del 30% para clientes Selecta en estaciones adheridas, con un tope de $25.000 por mes. A eso se agregan otros convenios con entidades financieras, que varían según el día de la semana y el perfil del cliente.

Pero la clave en YPF no está solo en los bancos. La compañía mantiene beneficios diarios desde su app: 6% de ahorro para cargas realizadas entre las 0 y las 6, y 3% adicional con autodespacho. Además, los socios del ACA acceden a otro descuento específico, con tope mensual. La ventaja es que varios de esos beneficios pueden combinarse, algo que vuelve a YPF especialmente atractiva para quienes organizan la carga con anticipación y buscan exprimir al máximo cada oportunidad. Esa estrategia, de hecho, explica por qué muchos usuarios ya no cargan cuando pueden, sino cuando el calendario y la app les convienen.

Shell sostiene una dinámica parecida, con promociones atadas a bancos nacionales y regionales, además de incentivos extra a través de Shell Box. En su sitio oficial, la petrolera concentra las promociones vigentes y suma beneficios para combustibles premium, que suelen activarse en jornadas puntuales y con tope semanal. La mecánica se repite en otras marcas: convenios con entidades bancarias los lunes , jueves, viernes o domingos, según cada caso, y descuentos que pueden escalar cuando el cliente combina tarjetas, QR o billeteras.

Axion también empuja fuerte en abril. En su web oficial destaca promociones activas hasta el 30 de abril, y entre las más agresivas aparece el 30% que algunas fintech y bancos digitales ofrecen bajo condiciones específicas. Además, la app ON suma beneficios propios en combustibles Quantium, especialmente los lunes y viernes, con topes que cambian según el nivel del usuario. Puma, en tanto, conserva una propuesta más focalizada, con acuerdos bancarios puntuales y ventajas en Puma Pris, donde además del descuento en nafta y gasoil se suma acumulación de puntos para canjear vouchers. No todas las promos valen igual para todos, pero el mapa muestra algo claro: hoy hay descuentos repartidos a lo largo de casi toda la semana.

El truco para ahorrar de verdad

La diferencia entre conseguir un ahorro menor o llegar a un reintegro fuerte está en la organización. No alcanza con saber que existe una promo: hay que mirar el día, revisar el tope y confirmar si el beneficio corre con tarjeta física, QR, MODO o app de la petrolera. En muchos casos, el descuento semanal parece alto, pero el límite mensual recorta bastante el resultado final. En otros, ocurre lo contrario: una promo de 20% con tope semanal termina siendo más rentable que una del 30% con condiciones más restringidas. Banco Comafi, por ejemplo, aparece entre los casos en que el tope semanal puede escalar a un monto mensual relevante si se usa todas las semanas.

Con ese escenario, abril obliga a cambiar hábitos. Cargar apurado, sin revisar promociones, hoy cuesta caro. En cambio, planificar la carga según el día de mayor beneficio, usar las apps oficiales y controlar los reintegros disponibles puede achicar bastante el gasto mensual en combustible. Para miles de automovilistas, la cuenta ya no se define solamente en el precio del surtidor, sino en la estrategia. Y en un mes atravesado por aumentos y tensión internacional en el mercado petrolero, esa estrategia puede ser la diferencia entre llenar el tanque resignado o hacerlo con una rebaja importante.