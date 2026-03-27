SUBE gratis para personas con discapacidad: qué cambia y qué falta para que entre en vigencia

Viajar en colectivo, tren o subte sin depender de mostrar papeles cada vez podría estar más cerca para miles de personas con discapacidad . El Gobierno nacional dio un nuevo paso para que el acceso gratuito al transporte público deje de gestionarse de manera manual y pase a integrarse directamente en la tarjeta SUBE .

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 415/2026, publicada en el Boletín Oficial el viernes 20 de marzo. Allí, el Ministerio de Salud autorizó a la Secretaría Nacional de Discapacidad a avanzar en un convenio con el área de Transporte para poner en marcha un sistema que incorpore este beneficio a la SUBE .

Hoy, las personas con discapacidad ya cuentan con el derecho a viajar gratis en el transporte público, siempre que tengan vigente el Certificado Único de Discapacidad ( CUD ). Lo que busca modificar esta nueva etapa no es el beneficio en sí, sino la forma en la que se utiliza. La intención oficial es que la gratuidad quede cargada directamente en la tarjeta y funcione de manera automática, sin tener que presentar documentación cada vez que se viaja.

El alcance de esta medida está dirigido a quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad , un documento que acredita la condición de discapacidad y que ya habilita una serie de derechos y prestaciones. Entre ellos, el acceso gratuito al transporte público en todo el país.

Con este nuevo esquema, la idea es unificar criterios y hacer más ágil un trámite que, en muchos casos, todavía implica demoras, controles y gestiones presenciales. Además de la intervención de la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía, la resolución contempla la participación de Nación Servicios S.A., empresa que tendría un rol clave en la integración de los sistemas necesarios para que la implementación sea operativa.

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Por ahora, de todos modos, no hay una fecha confirmada para el inicio del nuevo mecanismo. La resolución habilita la firma del convenio y el desarrollo del sistema, pero la entrada en vigencia dependerá de que se definan los procedimientos técnicos y administrativos.

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad en 2026

Para acceder a este derecho, el paso indispensable sigue siendo contar con el CUD. El trámite comienza con una consulta de requisitos disponible en el sitio oficial argentina.gob.ar, donde la persona interesada debe responder una serie de preguntas para saber qué documentación necesita y a qué lugar debe dirigirse.

Después, hay que reunir los certificados médicos, informes, estudios y demás antecedentes que respalden la situación de discapacidad. Con esa documentación, el siguiente paso es solicitar un turno ante la Junta Evaluadora del lugar asignado. Una vez confirmada la fecha, la persona deberá presentarse a la evaluación en el día y horario indicados.

Finalizado el proceso, el certificado puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años que se presente con su documento original en el lugar informado. Además, el Certificado Único de Discapacidad también puede consultarse en formato digital a través de la app Mi Argentina, una alternativa que facilita su acceso desde el celular.

En ese marco, el cambio que impulsa ahora el Gobierno apunta a que, en el futuro, ese derecho ya no dependa de exhibir el certificado al momento de viajar, sino que esté incorporado de manera directa al sistema SUBE. La meta oficial es reducir la burocracia y hacer más simple un acceso que ya existe, pero que todavía no siempre resulta ágil en la práctica.