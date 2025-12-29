Presenta:

SUAF de Anses: el nuevo límite de ingresos familiares desde enero

Anses actualizó los montos del SUAF desde enero 2026, con subas según ingresos familiares y movilidad mensual.

MDZ Sociedad

Anses oficializó la actualización del SUAF en el Boletín Oficial.Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que se pagarán desde enero de 2026. El ajuste responde a la movilidad mensual establecida por ley y se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 380/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo, jubilados y pensionados que perciben asignaciones familiares bajo este régimen.

Nuevos montos del SUAF en enero 2026

El valor de la Asignación Familiar por Hijo varía según el ingreso del grupo familiar. Con la suba aplicada desde enero, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Para los grupos familiares con ingresos más bajos, la asignación alcanza los $64.131 por hijo.

  • En el segundo tramo de ingresos, el beneficio mensual se ubica en $43.258.

  • Para quienes se encuentran en el tercer escalón, el monto asciende a $26.165.

  • En el último rango habilitado para cobrar SUAF, la asignación es de $13.498 por hijo.

Estos valores reflejan el incremento mensual aplicado por Anses respecto de diciembre y se liquidan de manera automática junto con los haberes correspondientes.

Topes de ingresos y alcance del beneficio

Anses fijó el nuevo tope de ingresos del grupo familiar en $5.146.094, mientras que el límite individual por cada cónyuge o progenitor es de $2.573.047. Si uno de los integrantes supera ese monto o si la suma total excede el máximo permitido, no corresponde el cobro del SUAF.

Estos son algunos de los posibles motivos por los que algunos beneficiarios de la SUAF no cobraron en enero. Foto: Shutterstock

A quiénes les corresponde el SUAF

El sistema de asignaciones familiares está dirigido a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas de todas las categorías, jubilados y pensionados del SIPA, titulares del fondo de desempleo y otros grupos contemplados por la normativa vigente.

Con esta actualización, Anses busca mantener el poder adquisitivo de las asignaciones familiares y garantizar que el SUAF acompañe la evolución mensual de los precios.

