Resultados del Quini 6: premios vacantes y expectativa por el sorteo de fin de año

El Quini 6 reunió nuevamente a miles de apostadores en todo el país durante el último domingo del año. Aunque los pozos millonarios de las principales modalidades quedaron vacantes, la atención se centró en el Siempre Sale, que repartió importantes premios entre decenas de participantes .

Tradicional Primer Sorteo : los números favorecidos fueron 04, 05, 27, 28, 34 y 42. El pozo ascendía a $3.639.540.681, pero no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el premio mayor quedó vacante.

Tradicional La Segunda: la combinación sorteada fue 03, 06, 16, 38, 42 y 45. El pozo alcanzaba los $1.127.287.932,75, aunque tampoco se registraron ganadores con seis aciertos.

Revancha: los números que salieron fueron 16, 24, 25, 28, 34 y 38. El pozo era de $2.226.959.568,00, pero, al igual que en los sorteos anteriores, quedó vacante.

Siempre Sale: fue la única modalidad que repartió premios. Los números sorteados fueron 07, 13, 15, 25, 35 y 41. El pozo total de $316.001.857,50 se distribuyó entre 74 ganadores con cinco aciertos, que se llevaron $4.270.295,37 cada uno.

El Quini 6 tuvo un solo ganador en la edición del miércoles. Foto: Archivo MDZ Los principales premios quedaron vacantes y se acumulan para el próximo sorteo. Foto: Archivo MDZ

Próximo sorteo: el último del año

La falta de ganadores en las principales modalidades vuelve a poner la mirada en los próximos sorteos, donde los pozos acumulados siguen creciendo y alimentan la ilusión de miles de jugadores. En esta ocasión, el Siempre Sale fue el gran protagonista al repartir millones entre quienes lograron acercarse a la combinación ganadora.

Con estos resultados, el próximo sorteo del Quini 6 se jugará el miércoles 31 de diciembre y tendrá un pozo estimado de $8.300.000.000, el último del año y que promete cerrar 2025 con gran expectativa entre los apostadores.