Milagro en Chubut: nacieron trigemelas idénticas en Trelew, en plena Navidad

La Navidad llegó con un suceso que, para muchos, fue catalogado como milagro en la ciudad chubutense de Trelew. La mañana del 25 de diciembre, una mujer dio a luz a trigemelas genéticamente idénticas en el Hospital María Humphreys, recientemente inaugurado.

De acuerdo con los expertos, se trata de un caso extremadamente raro puesto que se presenta una vez cada 200 millones de nacimientos.

Las bebés nacieron con escasos minutos de diferencia. La primera fue registrada a las 8:49 con un peso de 1,460 kilos; la segunda, a las 9:50 con 1,760 kilos; y la tercera, a las 9:52 con 1,690 kilos. Debido a su condición prematura, permanecen internadas en el Servicio de Neonatología del nosocomio, donde reciben cuidados especializados para asegurar su recuperación nutricional. Tras el parto, tanto la madre como las recién nacidas se encuentran en buen estado de salud, según informaron medios locales y autoridades sanitarias.

Desde la Secretaría de Salud de Chubut se indicó que este tipo de nacimiento es sumamente inusual, y que no existen estadísticas nacionales precisas debido a su baja frecuencia. Se trató de un embarazo monocorial triamniótico, lo que significa que las tres bebas compartieron una sola placenta, pero cada una se desarrolló en una bolsa amniótica independiente. Esta condición es considerada de alta complejidad médica.

Los especialistas explicaron que los embarazos monocoriales triamnióticos conllevan un seguimiento permanente y protocolos estrictos debido a los riesgos asociados, entre ellos el crecimiento desigual de los fetos y complicaciones en la oxigenación compartida.

Tras el suceso, el equipo profesional del hospital destacó que el procedimiento fue llevado adelante con éxito, gracias a la coordinación entre los servicios de obstetricia, neonatología y enfermería. “El resultado es fruto del trabajo conjunto y la profesionalidad de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería”, expresaron desde el establecimiento.

En tanto, las autoridades provinciales resaltaron la respuesta médica durante el evento. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió al caso señalando: “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como este haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia. Las tres bebas y su mamá están bien de salud”.

Un antecedente de trigemelas idénticas en Chubut

Se trata del segundo caso documentado de trigemelas idénticas en la provincia de Chubut. El primero tuvo lugar en agosto de 2019 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, pero solo una de las bebas sobrevivió.