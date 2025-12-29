Cuáles son las últimas ayudas que Anses paga antes de fin de año

El calendario de pagos de Anses entra en su tramo final y este lunes se habilitan nuevas acreditaciones para jubilados y beneficiarios de asignaciones, según el cronograma oficial.

La Anses avanza con los últimos pagos de diciembre antes del cierre del año.

El calendario de pagos de Anses sigue activo este lunes 29 de diciembre con depósitos correspondientes a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. En la última semana del mes, el organismo mantiene el esquema de acreditaciones escalonadas, mientras algunas prestaciones continúan disponibles durante varias semanas sin depender de la terminación del DNI.

Durante esta jornada, la Anses deposita las jubilaciones y pensiones para los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 6 y 7, de acuerdo con el cronograma vigente para diciembre. Estos pagos se acreditan de manera automática en las cuentas bancarias declaradas.

Además, continúan los pagos de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, una prestación que se abona sin importar la terminación del DNI y que permanece disponible desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero, brindando un margen más amplio para que los beneficiarios puedan cobrar.