Son las seis de la mañana del sábado y el aeropuerto está repleto de gente. De pasajeros que no tienen más opción que acomodarse a los horarios de sus vuelos, como siempre, pero también de otro grupo que llega por voluntad propia y con un fin que muy lejos está de hacer turismo o viajar por negocios.

Es que este fin de semana el Aeropuerto Internacional El Plumerillo abrió por primera vez en su historia todas las áreas de su parque para que los aficionados a la fotografía de aeronaves puedan tomar sus propias imágenes de aviones desde la misma pista de aterrizaje. Un evento inusual, que hasta ahora no había tenido lugar en Mendoza, y que en el resto del mundo es conocido como Spotter Day.

Aterrizaje al amanecer / alf ponce

Spotter es como se denomina a quien se dedica a ver los movimientos de los aviones. La palabra viene del inglés y se puede traducir sencillamente como "observador". Y si bien en Mendoza esta comunidad parece casi invisible -principalmente debido a que el aeropuerto de El Plumerillo no cuenta con zonas pensadas para el desarrollo de esta actividad-, eso no quiere decir que no exista.

En otros lugares del mundo, como en las vegas (EUA), los aeropuertos destinan lugares específicos para los spotters.

No hay reglas para ser spotter ni requisitos técnicos en cuanto a los equipos con que deben fotografiarse las aeronaves. La comunidad es amplia y cualquiera puede participar. Desde los que aman los despegues hasta los que se obsesionan con los reflejos de los fuselajes; desde los que llegan con teleobjetivos y trípodes hasta los que se acercan solamente con la cámara de su celular, todos participan siempre que compartan la misma pasión: los aviones (y todo lo que los rodea).

Mirá el video y conocé al grupo de "locos por los aviones" que tuvo el privilegio de asistir al primer Spotter Day de Mendoza, un evento que tiene lugar solamente una vez al año.