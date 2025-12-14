Sorpresa: nevó en Las Leñas a pocos días de que comience el verano

Una postal invernal se instaló este fin de semana en alta montaña. El Valle de Las Leñas amaneció con nevadas desde las primeras horas de esta mañana de este domingo, ofreciendo un espectáculo inusual para esta época del año.

Estos copos en plena primavera tiñeron el paisaje y sorprendieron en el reconocido centro de ski. Este fenómeno meteorológico se produce en un contexto de bajas temperaturas atípicas para el mes de diciembre, generando un manto blanco que transforma por completo el escenario de la Cordillera de los Andes.