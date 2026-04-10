Solo una de cada diez noticias habla de niños en los noticieros de la TV

Un informe conjunto de UNICEF y la Universidad Austral revela que los niños , niñas y adolescentes tienen una presencia mínima en los noticieros de televisión abierta de Argentina y que, cuando aparecen, suelen estar vinculadas a hechos de violencia o inseguridad.

El estudio fue elaborado por el Observatorio de la Televisión de la Facultad de Comunicación de la universidad y se basa en un monitoreo sistemático de los noticieros emitidos durante 2025. Los resultados muestran una fuerte subrepresentación de niñas, niños y adolescentes en la agenda informativa.

Según el relevamiento, de un total de 10.963 noticias analizadas, apenas el 9,34% abordó temas relacionados con la infancia o la adolescencia. En otras palabras, solo una de cada diez noticias incluye a este grupo etario dentro de la cobertura periodística.

Pero más allá de la escasa presencia, el informe señala que el modo en que se construyen esas noticias también revela un sesgo significativo.

Entre las noticias en las que aparecen niñas, niños o adolescentes, los temas predominantes son los hechos policiales y de inseguridad, que representan el 38,77% de los casos. En segundo lugar se ubican las distintas formas de violencia, con 20,55%.

Este patrón, advierte el estudio, construye una imagen limitada de la infancia en los medios, donde predominan relatos que los ubican como víctimas o protagonistas de situaciones conflictivas.

De este modo, quedan relegadas otras dimensiones de su vida cotidiana, como la educación, la cultura, la participación comunitaria o las experiencias positivas en el ámbito social.

Una agenda con pocas voces infantiles

Otro de los datos relevantes del informe tiene que ver con la participación directa de niñas, niños y adolescentes en las noticias que hablan sobre ellos.

El relevamiento indica que solo en el 2,13% de los casos su voz aparece como fuente de información. Es decir, en la enorme mayoría de las noticias sobre infancia, quienes hablan son adultos, especialistas, familiares o voceros institucionales.

Esta ausencia refuerza una lógica en la que las historias vinculadas a la infancia son narradas por terceros, sin incorporar la perspectiva de los propios protagonistas.

El estudio también detecta una fuerte presencia de redes sociales, testimonios de familiares o imágenes de cámaras de seguridad como fuentes principales en muchas de las noticias.

Según los investigadores, este tipo de material suele favorecer enfoques más inmediatos o emocionales y deja en segundo plano la contextualización de los hechos o el análisis más profundo de las problemáticas que afectan a la infancia.

Un desafío para el periodismo

Desde una perspectiva de derechos, el informe plantea varios desafíos para los medios de comunicación.

Entre ellos, ampliar la diversidad de temas relacionados con la infancia, evitar abordajes estigmatizantes y promover la inclusión de las voces de niñas, niños y adolescentes en las coberturas periodísticas.

La directora del Observatorio de la TV de la Facultad de Comunicación, Gabriela Fabbro, subrayó la importancia de revisar la forma en que se construyen los relatos mediáticos. “Para periodistas y estudiantes de medios, el desafío es habilitar la escucha de las experiencias y puntos de vista de niñas, niños y adolescentes, evitando que sean siempre voces adultas las que narren por ellos”, señaló.

El informe forma parte de una línea de trabajo desarrollada durante 2025 entre UNICEF y la Universidad Austral que busca analizar cómo se representan la infancia y la adolescencia en los medios argentinos.

En un contexto en el que los medios continúan siendo actores clave en la construcción de la agenda pública, el estudio advierte que la manera en que se habla de la infancia no solo refleja una realidad, sino que también contribuye a moldear la mirada social sobre niñas, niños y adolescentes.