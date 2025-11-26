Sólo 45% de los niños comprende lo que lee: cómo entrenar la lectura con ayuda de la tecnología

Según los resultados de las pruebas Aprender 2024, sólo un 45 por ciento de los niños de tercer grado de nuestro país alcanzan los niveles más altos de desempeño en lectura , que implica “comprender textos complejos de forma literal, inferencial y reflexiva”. El otro 55 por ciento no demostró haber alcanzado estas habilidades.

Esta es una situación que preocupa tanto a los actores involucrados en el sistema educativo , como a las familias y a la sociedad en general, porque gran parte del desarrollo personal, profesional y laboral de una persona depende de esta habilidad. Comprender un texto permite aprender cosas nuevas, alcanzar nuevos conceptos, estructurar nuevas lógicas. Pero, ¿qué es comprender un texto? Según distintos investigadores, la comprensión lectora no se reduce a decodificar palabras: implica construir un “modelo mental” del texto, conectar con conocimientos previos, hacer inferencias, monitorear la lectura y evaluar si se ha entendido.

El investigador español Andrés Calero destaca que “los lectores hábiles elaboran modelos mentales que explican sus propias creencias sobre lo que es leer y comprender”. En este sentido, la especialista argentina Valeria Abusamra dice que la comprensión lectora puede ser abordada desde distintas disciplinas como la psicología, las neurociencias cognitivas, la lingüística. Existen varias definiciones de qué es la comprensión lectora . La definición más aceptada en el ámbito de la educación , y que sostienen las pruebas Aprender, es “la capacidad de comprender, usar, reflexionar y comprometerse con textos para alcanzar metas, desarrollar conocimientos y participar en la sociedad”.

Quienes no están familiarizados con el ámbito educativo podrían pensar que la comprensión es algo que se desarrolla espontáneamente, sin embargo, está demostrado que es una habilidad que se aprende y se ejercita. De hecho, para revertir la situación crítica del aprendizaje de las prácticas del lenguaje es clave entrenar de modo sistemático tanto los componentes cognitivos, como el vocabulario, las inferencias, las estructura textuales y los componentes metacognitivos como el monitoreo de la propia comprensión para identificar cuándo uno mismo ha dejado de comprender y para tomar decisiones al respecto.

El investigador español Andrés Calero destaca que “los lectores hábiles elaboran modelos mentales que explican sus propias creencias sobre lo que es leer y comprender”.

Para ser un lector hábil se requieren varias habilidades: por un lado, hay que tener cierta fluidez en la lectura que le permite al lector prestar atención al sentido textual más que a las palabras como unidades sueltas. Para poder configurar ese sentido que comunica el texto hay que:

Tener cierto bagaje de vocabulario y conocimientos del mundo (porque si el lector no conoce las palabras o los conceptos, se obstaculiza la comprensión).

Ser capaces de inferir información a partir de los datos que se presenta, poder formular preguntas, predecir el sentido, resumir o clarificar.

Poder monitorear si se está comprendiendo o no para llevar adelante distintas estrategias que promuevan la comprensión

De manera que la ejercitación de la comprensión estará relacionada con estas tres habilidades: ampliar el vocabulario y los conocimientos del mundo en general, reflexionar sobre las palabras y poner en relación distintas ideas e información, traducir un texto a otras palabras, resumirlo, compararlo o ponerlo en relación con otros textos o situaciones. En las aulas se ponen en marcha distintas estrategias para entrenar la comprensión lectora: pre-lectura y activación de conocimientos previos, lecturas en parejas o dialógicas, progresión en la complejidad de textos para que sean adecuados al nivel de cada grado o incluso estudiante, brindar los apoyos necesarios para aquellos que así lo requieran.

La comprensión no sólo se entrena en la escuela

En los hogares, las familias también pueden incentivar el gusto por la lectura y las habilidades de comprensión. Desde compartir la lectura de cuentos, hasta conversar sobre lo que ocurrió en el día, la clave está en “hablar”, dialogar, intercambiar ideas, haciendo que la palabra circule. Porque en la medida que tenemos que hablar, comunicarnos, explicar nuestras ideas, estamos estructurando el lenguaje, formando sistemas y modelos de sentido que después se ponen en juego también para comprender lo que leemos.

TIXI13 La comprensión no sólo se entrena en la escuela. Freepik.

La tecnología a favor de la comprensión

Con la intención de potenciar las estrategias docentes para mejorar la comprensión, Wumbox desarrolló el Programa Luminaria, un recurso que a través de la animación, las historias y lo lúdico busca desarrollar buenas habilidades de comprensión lectora de una manera interactiva, y divertida. Luminaria presenta una macro-narrativa que les permite a los niños aprender desde un lugar contextualizado y atractivo. El mago de la tierra de Luminaria invita y acompaña al niño a través de un cuento maravilloso en el que le va presentando desafíos, preguntas y vídeos o textos con enseñanza explícita que sustentan dichos desafíos. Luminaria posee distintos capítulos que buscan presentar y trabajar algún aspecto de los cuentos maravillosos. Además, es un programa adaptativo, ya que justamente se adapta al desempeño de cada niño, y presenta distintos ejes de complejidad de forma progresiva. Cada capítulo posee los tres momentos necesarios para trabajar la comprensión lectora: antes, durante y después de la lectura.

Esta app permite ejercitar la comprensión fuera del aula, porque es un recurso divertido que motiva a los niños en otros espacios fuera del escolar. Además presenta métricas que visualizan los adultos que acompañan el aprendizaje de los ni

ños para ayudarlos a llevar un registro del avance de cada uno de los niños en los distintos aspectos que hacen a la comprensión. Además presenta recursos analógicos o digitales para complementar aquello que se desarrolla en cada capítulo, tales como: Mini Lessons, Practical Lessons, Lessons Notes y Paper Lessons.

Luminaria es un gran aliado que busca formar buenos comprendedores y potenciar las estrategias de acompañamiento.

Para más información acerca de Luminaria y de comprensión lectora se puede visitar la página haciendo click aqui.o el perfil de Instagram de @wumbox