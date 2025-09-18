Sobergasms: la revolución hacia una sexualidad más consciente

Cuando hablamos de sexualidad, muchas veces la asociamos con lo frenético y descontrolado. Así fue durante décadas: el rock & roll, las salidas a bailar y la cultura del “reviente”, que celebraba excesos para aguantar hasta la madrugada y disfrutar hasta el agotamiento. Hoy, esa lógica está mutando hacia otra búsqueda: una sexualidad en la que el placer pasa por estar más presentes en el encuentro erótico.

El alcohol y las drogas han funcionado históricamente como catalizadores del deseo. Si bien pueden desinhibir y ayudar a vencer miedos o inseguridades, también tienden a desdibujar límites, afectar el consentimiento e incluso disminuir el disfrute real. Por eso, cada vez más personas eligen lo que se conoce como SoberSex: una sexualidad consciente, sin anestesias.

El concepto de Sobergasm (de sober = sobrio y orgasm = orgasmo) alude a la claridad mental y la conexión emocional que potencian la experiencia sexual. Esta tendencia refleja el creciente interés por el sexo sobrio, especialmente entre los más jóvenes, que buscan mayor intimidad y conexión sin la influencia de sustancias. Se trata de alcanzar orgasmos más intensos y profundos, o vivencias de placer tan potentes como un clímax, pero en absoluta consciencia.

Entre Millennials (1981-1996) y Centennials (1997-2012) se consolidó un movimiento impulsado por Ruby Warrington y popularizado por influencers de bienestar, deporte y música: los Sobrios Curiosos. Este grupo cuestiona el papel del alcohol en la vida cotidiana, explora alternativas y replantea su relación con el consumo. El motor de este cambio es el deseo de un estilo de vida más saludable, productivo y equilibrado, lo que también impacta en la forma de vivir la sexualidad.

La práctica del sexo sobrio (SoberSex) y de los orgasmos sobrios (Sobergasms) se inspira en el mindfulness, la Gestalt y el Tantra. Pone el foco en las sensaciones corporales y emocionales, priorizando la conexión con el otro por sobre la performance. Propone que la sobriedad no es represión, sino expansión: abrir la percepción para experimentar el placer de manera más plena.