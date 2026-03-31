Sin partos en el Saporiti: especialistas cuestionan la medida y lanzan una dura advertencia

En medio de reclamos de médicos especialistas del Hospital Carlos Saporiti de Rivadavia y vecinos de la zona, el Ministerio de Salud de Mendoza dispuso oficialmente la "reorganización" de la atención obstétrica en la zona Este para "garantizar mayor seguridad para madres y recién nacidos".

Por medio de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, el Hospital Saporiti dejará de atender partos de manera habitual para cumplir "nuevas funciones" dentro de la red perinatal. A partir de la fecha, las mujeres serán derivadas el Hospital Perrupato, ubicado en San Martín.

Mientras el Gobierno de Mendoza asegura que la medida se basa en evidencia científica que indica que los hospitales con bajo volumen de partos tienen peores resultados perinatales, especialistas del nosocomio de Rivadavia advierten que se trata de una decisión contraproducente.

Publio Sánchez es ginecólogo emblema del Hospital Saporiti. "Más de la tercera parte de los jóvenes de Rivadavia han nacido conmigo", aseguró en diálogo con MDZ Radio . Ante la reorganización dispuesta por el Ministerio de Salud, el especialista cuestionó los motivos expresados y pidió que se mantenga la Maternidad en Rivadavia.

"Dicen que el volumen de partos traería eventualmente inseguridad en la atención por la disminución de la práctica, basándose en estudios objetables", declaró.

Según la información oficial, la Maternidad del Saporiti presentó un volumen de 1.780 nacimientos en el año 2025, mientras que en el 2015 realizaron 2.850 partos. Si bien el ginecólogo reconoció una disminución en la natalidad, expresó que "siguen naciendo chicos" y confirmó que todos los especialistas que atienden en Rivadavia también trabajan en otros hospitales, lo cual les garantiza una práctica constante.

"Si van a argumentar que la seguridad de la paciente está en duda porque hay poco volumen, por qué no miran los números. A nosotros no se nos ha muerto ningún niño, no se nos muere ninguna madre, tenemos bajo ingreso a neonatología, no tenemos reingreso de pacientes por cesáreas complicadas. Midan la eficiencia del servicio y no el volumen", argumentó.

La obstetricia es una especialidad médica dedicada al cuidado de la mujer y del niño por nacer durante el embarazo, parto y puerperio. Foto: MDZ Médicos del Hospital Saporiti advierten riesgos tras el cambio impulsado por el Ministerio de Salud.

Y advirtió: "Que investiguen que ha sucedido cuando cierran las maternidades por bajo volumen en otros países, a la larga termina siendo contraproducente y peor. Aumenta la morbimortalidad neonatal por problemas de traslado. Cuando la mujer tenga que ir a San Martín y andar más de 30 kilómetros, se pueden producir accidentes obstétricos arriba de una ambulancia".

Sánchez explicó que hay zonas en Rivadavia "muy alejadas", lo que complicaría el acceso de las mujeres al Hospital Perrupato.

En esta línea, expuso un caso reciente: "El sábado a la tarde ingresó una parturienta al hospital con 7 cm de dilatación. Llaman al médico de traslado y el Servicio Coordinado de Emergencias no contestaba para trasladarla al Perrupato. Tuvo que ser trasladada con una ambulancia de nuestro hospital con el chofer solo, que no está preparado para recibir un bebé. Llegó al Perrupato ya teniendo familia".

La postura del Gobierno de Mendoza

De acuerdo a lo planteado, evidencia científica internacional demuestra que el volumen de partos resueltos en un establecimiento se asocia positivamente con la seguridad de las madres y de los recién nación.

"Una revisión sistemática que incluyó 13 estudios de países con mortalidad neonatal inferior a 5 por 1.000 nacidos vivos - publicada en BMC Pregnancy and Childbirth - concluyó que cuatro de seis estudios reportaron significativamente mayores tasas de mortalidad neonatal precoz (menores de 7 días) en hospitales con menos de 500 o 1.000 partos anuales, lo que indica que la relación entre bajo volumen obstétrico y peores resultados perinatales es consistente con independencia del sistema de salud analizado", dice parte del decreto publicado.

De esta manera argumentan la reorganización de la atención obstétrica en la zona Este, derivando a las mujeres gestantes y a sus recién nacidos al Hospital Perrupato de San Martín. El Hospital Saporiti dejará de atender partos de manera habitual y pasará a cumplir las siguientes funciones dentro de la red perinatal:

Control prenatal completo y derivación según riesgo.

Guardia obstétrica permanente.

Atención de partos solo en casos de urgencia (período expulsivo).

Estabilización de emergencias obstétricas y neonatales.

Reanimación neonatal básica.

Seguimiento del puerperio y del recién nacido.