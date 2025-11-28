Siguen los días inestables en Mendoza y hay alerta por tormentas y vientos de hasta 80km/h

El pronóstico para Mendoza anticipa un viernes con nubosidad variable, leve descenso de la temperatura y tormentas aisladas en el sur. El este estará bajo alerta amarilla.

El este mendocino estará bajo alerta amarilla por tormentas durante el viernes.

El viernes llega con un cambio leve en las condiciones: la jornada tendrá nubosidad variable y un descenso moderado de la temperatura debido al ingreso de vientos del sector sur durante gran parte del día. La mínima será de 22° y la máxima alcanzará los 33° en Mendoza.

En el sur se esperan tormentas aisladas, mientras que en la cordillera habrá lluvias intermitentes. La zona este también tendrá inestabilidad, pero con un escenario más intenso: ráfagas que podrían llegar a 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y probabilidad de granizo.

Debido a la intensidad de las lluvias en el este, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la zona este de Mendoza. Según el organismo, el área será afectada por tormentas acompañadas por ráfagas fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y precipitaciones que pueden acumular entre 15 y 40 mm.