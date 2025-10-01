Shein y Temu: Amazon lanzó una plataforma "low cost" para competir en las compras online

El boom de Shein y Temu hizo que otras empresas se lanzaran a combatir por las compras online. Amazon ya quiere hacerlo en España.

Amazon busca desterrar a Shein y a Temu con su nuevo lanzamiento.

Amazon confirmó que ha lanzado en España una nueva plataforma dentro de su ecosistema llamada Amazon Haul, una tienda de precios reducidos con el objetivo de competir directamente con gigantes del comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress. Esto busca frenar el entusiasmo que tienen estos sitios mencionados.

El boom de Shein y Temu en Argentina y en todo el mundo fue brutal ya que gran parte de la población realizó compras por esas dos plataformas con envíos muy satisfactorios a un precio muy barato. Las plataformas chinas lograron copar el mercado y son miles los argentinos que compraron por esos sitios.

shutterstock shein.jpg Shein es parte del boom de compras digitales que crece en Argentina con productos provenientes de China. Shutterstock

Qué ofrece Amazon Haul para pelearle a Shein Todos los productos disponibles tienen un valor máximo de 20 euros, aunque gran parte se sitúa por debajo de los 10 euros, y algunos artículos incluso comienzan desde solo 1 euro.

La propuesta abarca más de 30 categorías, entre ellas moda, artículos para el hogar y estilo de vida.

La tienda está integrada en la versión web y la aplicación de Amazon, y cuenta con una experiencia de compra independiente: su propio carrito, sistema de búsqueda, proceso de pago y filtros de selección.

Amazon promete plazos de entrega de hasta dos semanas para los pedidos.

Los envíos serán gratuitos para compras iguales o superiores a 15 euros; para montos inferiores, se aplicará una tarifa estándar de 3,50 euros.

Asimismo, el nuevo espacio ofrecerá promociones adicionales: un 5 % de descuento para compras superiores a 30 euros y 10 % para aquellas que superen los 50 euros.

Las devoluciones serán gratuitas si se solicitan en un plazo de hasta 15 días tras la recepción, y en ciertos casos el usuario no necesitará imprimir etiqueta ni caja: podrá recurrir a puntos de entrega colaborativos que gestionan el embalaje y transporte.

Amazon Haul ya ha sido lanzada en otros mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, y ahora su llegada a España representa un movimiento estratégico para fortalecer su posicionamiento frente a modelos de bajo costo asiáticos. Aún no hay información respecto de si el sitio llegará a Argentina, pero Amazon sí hace envíos a nuestro país y por ende se pueden hacer compras en ese ecosistema ya conocido para algunos.