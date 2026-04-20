Seguridad Pública: hay tres convocatorias para formarse en el IUSP en mayo

Hay inscripciones vigentes para aspirantes a la Policía, un curso especial destinado a exmilitares y una licenciatura

Actualmente hay inscripciones vigentes para aspirantes a la Policía , un curso destinado a exmilitares y una licenciatura virtual. Buscan ampliar el ingreso y la profesionalización del sistema de seguridad en Mendoza. Los detalles y cómo inscribirse.

El Instituto Universitario de Seguridad Pública ( IUSP ) tiene abiertas tres convocatorias de formación con distintos perfiles y fechas límite entre abril y mayo, orientadas tanto al ingreso como a la especialización dentro del sistema de seguridad.

La convocatoria más próxima a cerrar es la del curso de auxiliar para aspirantes a la Policía de Mendoza, que permanecerá abierta hasta el 30 de abril en todas las delegaciones del IUSP. Esta instancia está dirigida a quienes buscan incorporarse a la fuerza y constituye la principal vía de ingreso al sistema policial.

En paralelo, se encuentra vigente hasta el 31 de mayo una convocatoria específica para personas con formación militar previa. Se trata de un trayecto formativo orientado a la incorporación al sistema de seguridad, que ya cuenta con cohortes anteriores de egresados.

También, hasta el 31 de mayo estará disponible la preinscripción a la Licenciatura en Seguridad Pública en modalidad 100 % virtual. Esta propuesta, de dos años de duración, está destinada a quienes ya cuentan con una tecnicatura o formación en el área y buscan acceder a un título de grado.

Las tres iniciativas forman parte de la estrategia de fortalecimiento del recurso humano en seguridad, con el objetivo de ampliar el ingreso, mejorar la capacitación y profesionalizar las fuerzas en toda la provincia.

Cómo inscribirse

Quienes deseen incorporarse a la Policía de Mendoza pueden iniciar el proceso a través del IUSP. La selección incluye evaluaciones de conocimientos generales, comprensión de textos y aptitudes físicas, seguidas de instancias psicológicas, psiquiátricas y médicas.

La inscripción al curso de auxiliares estará disponible hasta el 30 de abril de 2026 o hasta completar el cupo. Toda la información sobre requisitos y pasos a seguir puede consultarse aquí o escribiendo a [email protected].

En tanto, las personas con formación militar previa pueden acceder a la convocatoria específica.

Para quienes buscan continuar su formación, la preinscripción a la Licenciatura en Seguridad Pública en modalidad virtual también se encuentra habilitada hasta el 31 de mayo, con información disponible acá .