Se viene ola polar en CABA: cuál será la mañana más helada de lo que va del año

Después de varios días con tardes templadas y un otoño todavía moderado, el pronóstico oficial para la CABA empieza a mostrar un giro claro. La semana tendrá un cambio marcado en la temperatura y el dato que sobresale está en el arranque del lunes 27, cuando se espera la mínima más baja del período relevado por el SMN .

Según la imagen del pronóstico para CABA , esa jornada arrancará con 8 grados , por debajo de todas las marcas previstas entre el jueves 23 y el miércoles 29.

La secuencia muestra que el jueves 23 tendrá una mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C , mientras que el viernes 24 subirá incluso un poco más, con 15 °C de mínima y 23 °C de máxima. El sábado 25 repetirá esos mismos valores, también con 15 °C y 23 °C , por lo que el tramo más frío todavía no se sentirá en la primera parte de la semana. El cambio empieza a insinuarse el domingo 26, cuando la máxima bajará a 20 °C y la mínima caerá a 13 °C .

Ese descenso se profundizará en el inicio de la semana siguiente. El lunes 27, siempre de acuerdo con la imagen del SMN, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 8 °C y una máxima de 18 °C . No solo será el registro más bajo de toda la grilla, sino también el primer día con una mínima de un dígito. Esa marca lo convierte en la mañana más fría del período mostrado y en el momento de mayor impacto para quienes salen temprano de sus casas.

Cómo sigue el tiempo en CABA

Después de ese piso térmico del lunes, el martes 28 mostrará una recuperación leve, con 11 °C de mínima y 18 °C de máxima. El miércoles 29 se mantendrá en una línea similar, otra vez con 11 °C de mínima, aunque con una máxima un poco más alta, de 18 °C. Es decir, el frío no desaparecerá de inmediato, pero el golpe más fuerte sí estará concentrado al comienzo de la semana.

La imagen también permite ver que no se esperan lluvias significativas en los días señalados. En varios casos figura 0% de probabilidad de precipitación y, hacia el domingo y el miércoles, aparece un rango de 0 - 10%, muy bajo. En términos prácticos, el cambio más importante no pasará por tormentas ni inestabilidad fuerte, sino por el descenso térmico, sobre todo en las primeras horas del lunes.

Qué dato deja el pronóstico oficial

Tomando solamente la información visible en la placa del SMN para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la conclusión es concreta: el lunes 27 será el día más frío de la semana, con 8 grados de mínima. Detrás quedarán el martes y el miércoles, ambos con 11 °C, mientras que el jueves tendrá 12 °C, el domingo 13 °C y viernes y sábado 15 °C. La imagen, además, refleja un contraste claro entre el arranque templado de la semana y un cierre más fresco, con máximas que también bajan desde los 23 °C del viernes y sábado hasta los 18 °C del lunes, martes y miércoles.

En otras palabras, el pronóstico oficial para CABA ya deja una señal nítida: el abrigo volverá a ganar protagonismo, especialmente en el comienzo del lunes. No hace falta mirar más allá de la placa del SMN para ver dónde estará el punto más bajo de la semana: está marcado en ese 8 °C que aparece sobre el 27 de abril y que rompe la tendencia más templada de los días anteriores.