La infracción que muchos cometen en CABA y puede costarte más de 1,4 millones
Cruzar un semáforo en rojo en CABA puede costarte más de $1,4 millones. Los montos actualizados y las infracciones más comunes que debés evitar al manejar.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA), durante abril de 2026, cometer una infracción de tránsito como cruzar un semáforo en rojo puede implicar multas que van desde los $284.997 hasta más de $1.400.000, dependiendo de la gravedad del caso y la tipificación de la falta.
Las autoridades porteñas mantienen un esquema de multas actualizado que busca desalentar conductas de riesgo al volante, especialmente aquellas que afectan la seguridad vial. Ignorar la señalización luminosa es considerada una infracción grave, ya que aumenta el riesgo de siniestros y pone en peligro tanto a peatones como a otros conductores.
Multas de tránsito en CABA: cuánto cuestan en abril de 2026
Estos son algunos de los valores vigentes para las infracciones más comunes:
- Exceso de velocidad (más de 140 km/h): desde $379.996 hasta $3.799.960.
- Cruzar un semáforo en rojo: desde $284.997 hasta $1.424.985.
- Estacionar en lugares reservados o rampas para personas con discapacidad: $284.997.
- Uso del celular o envío de mensajes: $94.999 a $189.998 según el caso.
- Facilitar el vehículo a un menor: $189.998.
- No usar cinturón de seguridad: $94.999.
- No respetar la velocidad mínima: $66.499,30.
- Conducir sin licencia: $47.499,50.
Cómo consultar multas de tránsito online en CABA
- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permite verificar infracciones de forma digital siguiendo estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial del Gobierno porteño.
- Elegir la búsqueda por patente o DNI (o ambas para mayor precisión).
- Completar la verificación “No soy un robot”.
- Revisar el estado de las infracciones. Si no hay deudas, se puede descargar el libre deuda. En caso contrario, el sistema detalla las multas y el monto total, además de los puntos disponibles en la licencia de conducir.