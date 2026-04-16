La infracción que muchos cometen en CABA y puede costarte más de 1,4 millones

Cruzar un semáforo en rojo en CABA puede costarte más de $1,4 millones. Los montos actualizados y las infracciones más comunes que debés evitar al manejar.

Una común infracción en CABA te puede costar casi un millón y medio de pesos. Foto: GCBA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA), durante abril de 2026, cometer una infracción de tránsito como cruzar un semáforo en rojo puede implicar multas que van desde los $284.997 hasta más de $1.400.000, dependiendo de la gravedad del caso y la tipificación de la falta.

Las autoridades porteñas mantienen un esquema de multas actualizado que busca desalentar conductas de riesgo al volante, especialmente aquellas que afectan la seguridad vial. Ignorar la señalización luminosa es considerada una infracción grave, ya que aumenta el riesgo de siniestros y pone en peligro tanto a peatones como a otros conductores.

semáforo Una infracción como circular con el semáforo en rojo puede costar una multa de un millón y medio de pesos. Shutterstock

Multas de tránsito en CABA: cuánto cuestan en abril de 2026 Estos son algunos de los valores vigentes para las infracciones más comunes: