El pueblo bonaerense a 120 km de CABA que enamora a los jubilados por su calma y aire puro

No hace falta recorrer cientos de kilómetros para cambiar de aire. A apenas 120 kilómetros de la CABA , un pueblo ofrece algo que muchos viajeros valoran cada vez más, sobre todo después de la jubilación : tranquilidad real.

Sin ruido excesivo, sin tránsito pesado y sin la presión de cumplir un itinerario apretado, este pequeño pueblo del partido de San Antonio de Areco se ganó un lugar entre las escapadas más atractivas para quienes buscan bajar el ritmo y disfrutar de lo simple.

Con menos de 1.200 habitantes, la localidad conserva ese perfil de pueblo bonaerense que parece resistirse al paso del tiempo. Las calles invitan a caminar sin apuro, las distancias son breves y el entorno rural ayuda a desconectar casi de inmediato. Para muchas personas mayores, esa escala más humana marca la diferencia: todo está cerca, el terreno es amable para recorrer y la sensación de seguridad suma un valor difícil de encontrar en destinos más masivos.

En Villa Lía no hace falta hacer demasiado para pasarla bien. Justamente ahí está parte de su encanto. Una caminata por el casco urbano alcanza para descubrir construcciones antiguas, árboles añosos y rincones que conservan la identidad del interior de la provincia. No hay recorridos demandantes ni propuestas agotadoras. Todo se adapta a un paseo sereno, de esos que permiten mirar con atención, detenerse cuando uno quiere y dejar que el día transcurra sin presiones.

La propuesta gastronómica acompaña ese espíritu. En el pueblo y sus alrededores hay pulperías, comedores familiares, restaurantes de campo y espacios donde la comida casera sigue siendo protagonista. Carnes a la parrilla, empanadas, pastas y postres clásicos forman parte de una experiencia que no apunta a la velocidad, sino al disfrute pausado. Comer allí también es parte del viaje: sentarse con tiempo, conversar y saborear platos tradicionales en un ambiente cálido.

Aire libre, encuentros y un clima amable

Además del descanso, Villa Lía ofrece opciones sencillas para quienes disfrutan del aire libre. Los caminos rurales cercanos son ideales para paseos suaves en bicicleta o para frenar a mirar el paisaje de campo, sin más plan que dejar pasar la tarde. Los fines de semana, además, suelen aparecer ferias de artesanos y encuentros locales que le dan al pueblo un movimiento amable, sin perder su esencia tranquila. Ese contacto cercano con los vecinos y productores de la zona suele generar una sensación de bienvenida que muchos viajeros destacan.

Otra de sus ventajas es la practicidad. Se puede visitar en una sola jornada o aprovechar un fin de semana con noche incluida en alguna casa rural, posada o estancia cercana. Muchas de esas propuestas ofrecen una atención personalizada y un ambiente familiar, dos aspectos muy valorados por quienes prefieren viajes cómodos y sin complicaciones. A eso se suma la posibilidad de combinar la salida con una visita a San Antonio de Areco, que está muy cerca y permite sumar un paseo cultural sin grandes traslados.

Cómo llegar a este pueblo y por qué se convirtió en una gran opción

El acceso desde CABA es simple. En auto, el camino más habitual es por la Ruta Nacional 8, en un trayecto que suele demandar alrededor de una hora y media, según el punto de partida. Después, se continúa por caminos provinciales señalizados hasta llegar al pueblo. Para quienes no manejan o prefieren evitar el volante, también existe la opción de viajar en colectivo hasta San Antonio de Areco y desde allí completar el tramo final en taxi o con transporte local coordinado.

En un momento en el que muchos jubilados ya no buscan viajes frenéticos ni destinos repletos de estímulos, Villa Lía aparece como una respuesta concreta a otro tipo de necesidad. Está cerca, no exige un gran presupuesto y propone una pausa genuina. Entre silencio, aire puro y costumbres de pueblo, este rincón bonaerense confirma que a veces el mejor descanso no está en ir más lejos, sino en encontrar un lugar donde todo invite, simplemente, a estar bien.