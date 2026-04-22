Se pierde al menos un mes de clases al año por múltiples factores como el ausentismo y los paros

En Argentina, el calendario escolar establece un mínimo de días de clase que, en la práctica, rara vez se cumple. Según datos difundidos por Argentinos por la Educación , los estudiantes pierden en promedio al menos un mes de clases por año debido a múltiples factores.

Entre los motivos mencionados en el estudio, se destaca el ausentismo estudiantil y docente, los paros, y problemas de infraestructura o condiciones climáticas.

Aunque los calendarios oficiales prevén alrededor de 185 días de clase, el tiempo efectivo de enseñanza se reduce a unos 155 días. Esta diferencia, sostenida a lo largo de la trayectoria escolar, implica que un alumno puede perder el equivalente a un año completo de escolaridad durante la primaria.

El ausentismo aparece como uno de los principales problemas. De acuerdo con el operativo Aprender 2024, el 51% de los estudiantes de secundaria faltó al menos 15 días en el último año, una cifra que creció 7 puntos en comparación con 2022. Además, un 10% reconoce haber superado las 30 inasistencias.

Entre las causas, los problemas de salud encabezan la lista, mencionados por el 62% de los estudiantes . Sin embargo, un dato que genera preocupación es que el 39% admite faltar por falta de motivación o “ganas de ir a la escuela”. A esto se suma la mirada de los equipos directivos: el 46% de los directores señala el ausentismo estudiantil como el principal obstáculo para el aprendizaje.

El fenómeno no se limita a los alumnos. Según las pruebas PISA 2022, Argentina se ubica entre los países donde el ausentismo docente tiene mayor impacto en el sistema educativo, lo que agrava la pérdida de días efectivos de clase.

A pesar de la magnitud del problema, el país aún no cuenta con un sistema nacional que permita monitorear de forma precisa y continua la asistencia de estudiantes y docentes, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región como Chile y Uruguay.

Campaña de Argentinos por la Educación

Frente a este escenario, más de 200 organizaciones, junto a Argentinos por la Educación, impulsan la campaña #ArgentinaALaEscuela, que busca visibilizar la problemática e instalarla en la agenda pública. La iniciativa convoca a la ciudadanía a compartir el 22 de abril una foto de su etapa escolar en redes sociales, acompañada de una reflexión sobre el valor de la educación.

La propuesta apunta a generar conciencia sobre la importancia del tiempo escolar efectivo y a promover políticas que garanticen más horas de aprendizaje. El mensaje es claro: asistir a la escuela no es un detalle menor, sino una condición fundamental para mejorar los resultados educativos y las oportunidades futuras.

En un contexto donde los desafíos educativos se multiplican, los especialistas coinciden en que recuperar el tiempo en el aula es una de las claves para revertir la crisis y fortalecer las trayectorias escolares en todo el país.