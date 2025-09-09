Se incendió un micro escolar en plena Panamericana y se agudizan las demoras en el tránsito

Un micro escolar se prendió fuego este martes al mediodía en la autopista Panamericana, mano a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de San Martín.

El hecho ocurrió en el kilómetro 21, a la altura de San Martín, en dirección hacia la ciudad de Buenos Aires.

La autopista Panamericana es nuevamente noticia. Tras el choque múltiple ocurrido por la mañana que provocó largas demoras en el tránsito, un micro escolar se incendió en el kilómetro 21, a la altura de San Martín, en dirección hacia la ciudad de Buenos Aires.

Así se ve el incendio en la autopista panamericana Au Panamericana Video: Rubén Rabanal

Dotaciones de bomberos voluntarios trabajan en el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague. Hasta el momento no se reportaron heridos ni víctimas, aunque las causas del incendio aún no fueron confirmadas.

El incidente agrava el tránsito en la zona, que ya se encontraba afectado por el siniestro vial ocurrido horas antes y que había generado una congestión de más de 17 kilómetros.

Por el momento, la concesionaria Autopistas del Sol, a cargo de la traza, no emitió un comunicado oficial sobre el episodio ni sobre el estado de circulación en la autopista.