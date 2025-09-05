"Me tiró a quemarropa": los escalofriantes detalles del robo que sufrió el excampeón de TC Emanuel Moriatis

El expiloto de Turismo Carretera ( TC ) y Turismo Nacional (TN) Emanuel Moriatis fue víctima de un salvaje robo en la Panamericana . Los delincuentes lo amenazaron y le robaron su moto. Además, le dispararon dos tiros. Afortunadamente, no resultó herido.

El violento episodio ocurrió el jueves por la tarde, a la altura de Fondo de la Legua, en la localidad bonaerense de Martínez . Allí, el excampeón de TC fue abordado por dos ladrones.

“En Panameriacana me cruzan una moto, me tiran un tiro para que pare. Paro, tiro la moto en el piso, me voy corriendo para atrás y me tira otro tiro a quemarropa para que le de la mochila”, detalló el excampeón de TC a través de sus redes sociales.

“De causalidad no me pego. Quede ahi sin nada, sin teléfono, sin moto, sin mochila”, expresó Moriatis. Un joven que vió la terrible secuencia se acercó a ayudarlo y le prestó su celular para que pueda comunicarse con su familia.

“Cuando veníamos avanzando por Panamericana, nos encontramos con la moto tirada”, indicó. Y expresó indignado: “No entiendo, te roban, te tiran dos tiros, dejan la moto tirada. No lo podía creer”.

Por último, le advirtió a las personas que transitan por la Panamericana en moto que tengan cuidado. “Tengan mucho cuidado los que andan en moto en Panamericana. Estamos en las manos de dios, no hay cámaras para poder ver, nadie hace nada”, concluyó Moriatis.