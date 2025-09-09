La semana sigue de primavera y finaliza de verano: de cuánto serán las máximas

El tiempo de primavera, templado y soleado dirá presente en gran parte del país, con temperaturas que irán subiendo hasta alcanzar valores típicos del verano.

La primavera meteorológica comenzó el 1 de setiembre y dirá presente con temperaturas agradables y buenas condiciones meteorológicas esta semana, en gran parte del centro y norte del país. Un frente de aire frío sobre la región patagónica será el disparador de lluvias y nevadas significativas hoy martes, especialmente sobre los centros turísticos invernales de Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

Por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional SMN ha emitido alerta naranja por nevadas, y amarillo martes y miércoles por lluvias, en el oeste patagónico. También hoy martes el zonda hará de las suyas en el sur mendocino, donde el SMN también emitió una alerta amarilla por ráfagas de 70 km/h. El miércoles se esperan nevadas en Las Leñas, aunque en menor intensidad que en la Patagonia, y en Cuyo, el norte de la Patagonia y el oeste de la región pampeana estarán bajo alerta amarillo por vientos de 45 km/h y ráfagas de 70 km/h, producto del pasaje del frente frío.

Jacaranda Un anticipo de la primavera en el AMBA. Archivo.

Temperaturas en ascenso y tiempo estable Sobre el AMBA, el pasaje del frente frío mañana miércoles dará lugar a un bajo y temporario riesgo de precipitaciones débiles y aisladas, al igual que en el sur y centro de la provincia de Buenos Aires, en tanto que en el norte del país comenzará a registrar temperaturas que superarán ampliamente los 30 °C, con tiempo soleado.

El jueves, las altas presiones favorecerán condiciones de cielo mayormente libre de nubosidad y temperaturas en ascenso en el centro y norte del país. El jueves, sobre el AMBA, las temperaturas extremas estarán entre 10 °C y 22 °C, mientras que el viernes serán levemente menores, por la rotación de vientos al sector este. Pero sobre el resto del centro y norte argentino, las temperaturas seguirán su marcha ascendente, siendo probable que se alcancen los 35 °C en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y parte oriental de Salta el próximo fin de semana.