Se entregaron los premios de la iniciativa "Comprá en las Fiestas"

"Comprá en las Fiestas" cerró su edición con premios, viajes y un fuerte acompañamiento a los comercios de la Ciudad de Mendoza.

El programa "Comprá en las Fiestas" tuvo una gran participación y cerró con la entrega de los premios a vecinos que apostaron por el comercio local.

La Ciudad de Mendoza entregó este lunes 2 de febrero los premios del programa "Comprá en las Fiestas", una iniciativa que buscó incentivar el consumo en comercios locales durante las celebraciones de fin de año. La propuesta tuvo una amplia participación de vecinos y visitantes, que se sumaron cargando sus tickets de compra en una plataforma digital.

El sorteo se había realizado el viernes 9 de enero y tuvo como premios tres paquetes turísticos para distintos destinos del país, con traslado y alojamiento incluidos. Los viajes fueron posibles gracias al acompañamiento de la empresa Andesmar y estuvieron pensados como un incentivo directo para quienes eligieron comprar en la Ciudad.

La respuesta fue más que positiva: participaron más de 500 personas que cargaron alrededor de 750 tickets, correspondientes a unos 100 comercios. Los rubros con mayor movimiento fueron indumentaria, bazar y artículos tecnológicos, reflejando el consumo típico de las fiestas.

Historias detrás de los premios Premios Comprá En Las Fiestas Ciudad De Mendoza Ciudad de Mendoza

El primer premio fue para Alejandra María Lini, quien ganó un viaje para dos personas a Mar del Plata. “Hice las compras para Navidad y participé del concurso. No tenía muchas expectativas, pero cuando me llamaron fue una alegría total”, contó, mientras ya empieza a planear el viaje junto a su marido.