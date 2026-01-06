Comprá en las Fiestas: el sorteo de la Ciudad por Reyes Magos
Este 6 de enero es el último día para aprovechar la oportunidad de la Ciudad de Mendoza por Reyes Magos.
Este martes 6 de enero finaliza el plazo para cargar los tickets de compra y participar del sorteo por los paquetes turísiticos. Esta iniciativa que premia a quienes eligieron comprar en el centro, ya superó los 600 comprobantes registrados. Son las últimas horas y se puede aprovechar comprando a los más chicos por Reyes Magos.
La propuesta tuvo una muy buena respuesta por parte de vecinos y visitantes: ya se cargaron más de 600 tickets en la plataforma Comprá en la Ciudad, reflejando el acompañamiento a los comercios del centro y el interés por participar de los premios. De ese total de cargas, la mayoría de los comprobantes pertenecen a los rubros indumentaria, bazar y artículos tecnológicos.
Te Podría Interesar
Quienes realizaron compras por $25.000 o más en los comercios del Centro, podrán participar del sorteo cargando su comprobante y sus datos personales en la plataforma digital. El trámite es simple y puede realizarse hasta las 23.59 horas de este 6 de enero.
Además de incentivar las compras y fortalecer la actividad comercial, la campaña permitió disfrutar de una Ciudad especialmente ambientada para las Fiestas, con propuestas decorativas y un clima festivo que acompañó los recorridos por el centro.
Qué se sortea en la Ciudad por comprar en Reyes Magos
Con el acompañamiento de Andesmar, el 9 de enero se sortearán tres paquetes turísticos con traslado y alojamiento incluidos, para comenzar el año viajando por distintos destinos del país:
- Primer premio: viaje para dos personas a Mar del Plata, con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno, en habitación base doble.
- Segundo premio: viaje para dos personas a Carlos Paz, con traslado y tres noches de alojamiento con media pensión (desayuno y cena).
- Tercer premio: viaje para dos personas a San Rafael, con traslado y tres noches de alojamiento con desayuno continental, en habitación base doble.