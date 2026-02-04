Nuevo corte de luz afecta a miles de usuarios en la Ciudad y el sur del Gran Buenos Aires
El corte de suministro eléctrico afecta a once barrios de la Ciudad de Buenos Aires y a ocho localidades del conurbano bonaerense. Según Edesur, casi 17 mil usuarios permanecían sin servicio.
Más de 16 mil usuarios se encontraban sin luz tras producirse un corte en al menos once barrios de la Ciudad de Buenos Aires y ocho localidades bonaerenses.
Según el informe de Edesur, son 16.954 usuarios los que se encuentran sin luz, algunos de ellos en los barrios: Caballito, Flores, Villa Crespo, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Luro, Mataderos, Nueva Pompeya, Villa del Parque, Boedo y Balvanera.
También, el suministro se cortó en las localidades bonaerenses de Monte Grande, Florencio Varela, Lanús, Quilmes, Banfield, Valentín Alsina, Lomas de Zamora y Temperley.
Noticia en desarrollo...