Nuevo corte de luz afecta a miles de usuarios en la Ciudad y el sur del Gran Buenos Aires

El corte de suministro eléctrico afecta a once barrios de la Ciudad de Buenos Aires y a ocho localidades del conurbano bonaerense. Según Edesur, casi 17 mil usuarios permanecían sin servicio.

Por la ola de calor se prevee cortes de luz a gran escala Foto: Freepik

Más de 16 mil usuarios se encontraban sin luz tras producirse un corte en al menos once barrios de la Ciudad de Buenos Aires y ocho localidades bonaerenses.

Según el informe de Edesur, son 16.954 usuarios los que se encuentran sin luz, algunos de ellos en los barrios: Caballito, Flores, Villa Crespo, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Luro, Mataderos, Nueva Pompeya, Villa del Parque, Boedo y Balvanera.

También, el suministro se cortó en las localidades bonaerenses de Monte Grande, Florencio Varela, Lanús, Quilmes, Banfield, Valentín Alsina, Lomas de Zamora y Temperley.