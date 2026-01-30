Tarifas de luz y gas: oficializaron los nuevos aumentos que rigen a partir de febrero en el AMBA

Las tarifas de servicios públicos sufrirán fuertes aumentos desde el 1º de febrero como consecuencia de una serie de medidas tomadas por el Gobierno nacional en medio del nuevo esquema de subsidios. En ese sentido, las boletas de luz llegarán con aumentos en torno al 3,59%, mientras que la tarifa de gas sufrirá un incremento del 16,86%.

Este vienes en el Boletín Oficial ara las boletas de gas, por medio de la Resolución 48/2026, se dispuso la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios para Metrogas. En lo que respecta al suministro eléctrico, el ENRE emitió las resoluciones 45/2026 y 46/2026, que aprueban, respectivamente, los valores de distribución para Edesur y Edenor.

De esta manera, la electricidad tendrá un 3,59% de aumento promedio en el AMBA (para Edenor y Edesur ). En el resto del país depende de cada jurisdicción provincial.

En tanto, el gas manifestará 16,86% de aumento promedio a nivel nacional.

"Se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se le dispare el precio. Se evita así sobresaltos estacionales de la factura abolo largo del año", destacaron desde la Secretaría de Energía.

Los motivos del aumento, según la cartera energética, son: cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, aumento mensual por fórmula (IPIM+IPC) para que las tarifas no pierdan valor, aplicación del nuevo esquema de subsidios SEF y aplicación del precio de gas unificado/fijo en todo el año. Esto genera un salto en febrero por única vez, pero en un mes de muy bajo consumo de gas.

Impacto del aumento en la boleta de luz y gas

La categoría Residencial más numerosa (R1), que representa el 42% del total de usuarios (casi 4 millones de usuarios) tendrá aumentos de $3.000 o menos, según estimaciones oficiales.

En tanto, aproximadamente 1 de cada 5 usuarios tendrá un aumento menor a $1.000.