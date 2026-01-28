Subsidios de luz y gas 2026: hasta cuándo se puede pedir

El sistema de subsidios para energía entra en una nueva etapa en 2026. El Gobierno oficializó un régimen unificado, completamente digital, que centraliza en una sola plataforma la solicitud para electricidad, gas por red y también para garrafas.

La iniciativa se denomina Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y apunta a hogares que cumplan determinados parámetros socioeconómicos y patrimoniales. La novedad no es menor: el trámite se concentra en un único circuito y permite seguir el estado de la solicitud desde el mismo sitio.

Para quienes ya reciben subsidios, hay una aclaración importante: no deben reinscribirse para conservar la asistencia. El movimiento, en cambio, alcanza a dos grupos. Por un lado, a quienes jamás se anotaron. Por otro, a quienes venían con beneficios por vías distintas y desean incorporarse al nuevo esquema, como los usuarios del Programa Hogar (garrafas) o quienes estaban bajo modalidades de Tarifa Social de Gas en algunas localidades.

En términos generales, no se informó una fecha límite para quienes todavía no están dentro del sistema . Sin embargo, sí se definió un plazo concreto para el caso del Programa Hogar: se estableció una migración de seis meses , y el beneficio seguirá con las reglas actuales hasta junio de 2026 para quienes aún no hayan hecho el traspaso.

El SEF establece un filtro de ingresos y contempla situaciones particulares dentro del universo de hogares de menores recursos. Según la información oficial, el punto de partida es que los ingresos netos del hogar se ubiquen por debajo de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con el INDEC .

Además, quedan contemplados dentro de este segmento quienes, sin encuadrar en el grupo de mayores ingresos, tengan alguna de estas condiciones: un integrante con Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP; una persona que perciba Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; o un miembro del hogar con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Quiénes quedan excluidos del beneficio

El esquema también fija criterios que dejan fuera del subsidio a ciertos usuarios por nivel de patrimonio o bienes registrados. Entre los casos contemplados figuran los hogares donde algún integrante tenga un auto de hasta tres años de antigüedad; este punto no rige si la persona titular cuenta con CUD. También quedan excluidos los grupos familiares que posean tres o más inmuebles en conjunto. La lista suma situaciones vinculadas a bienes de alto valor: tenencia de embarcación de lujo, aeronave o activos societarios a nombre de algún integrante.

Con el marco definido, el paso siguiente es reunir la información necesaria para completar la inscripción sin interrupciones. Para iniciar el formulario conviene tener a mano: el número de medidor y el identificador de cliente/servicio/cuenta/contrato o NIS que figura en las facturas de luz y gas; el DNI vigente; el CUIL de cada integrante mayor de 18 años; y un correo electrónico de uso frecuente. Luego hay que entrar al portal oficial de subsidios de energía y seleccionar la opción “Inscribite al ReSEF”.

Una vez dentro, el sistema solicita cargar datos de la persona que realiza el pedido, la composición del hogar, el contacto y el domicilio. También pide identificar con precisión los servicios para los cuales se solicita la asistencia, por eso es clave contar con los números de cuenta o suministro. Al finalizar, la plataforma habilita el seguimiento del trámite: se puede consultar el estado, verificar si corresponde el beneficio y, si hiciera falta, pedir una revisión. Así, el nuevo esquema busca ordenar el acceso con un circuito único y controlado, y reducir trámites dispersos en programas paralelos.