Cambian los subsidios eléctricos y miles de mendocinos quedarían fuera del beneficio

El nuevo esquema de subsidios a la tarifa eléctrica implicará que miles de usuarios mendocinos dejen de percibir el beneficio. "Va a haber un 5% menos ”: así lo explicó la titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico ( EPRE ), Andrea Salinas , en MDZ Radio al detallar los cambios introducidos por el Gobierno nacional y el impacto concreto que tendrán en la provincia.

“Hasta finales del año 2025 teníamos un esquema de subsidios que tenía en cuenta una segmentación tarifaria por nivel de ingresos”, recordó Salinas, al señalar que ese sistema distinguía entre usuarios N1, N2 y N3. “El N1 era aquel usuario de altos ingresos que no tenía subsidio, el N2 era el usuario de menores ingresos que tenía un subsidio mayor, y el N3 era un usuario de ingresos medios que tenía un subsidio intermedio”, precisó.

Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia del decreto 943, el esquema cambió de manera sustancial. “Existe un nuevo esquema de subsidios que se llama subsidios energéticos focalizados y cambia el enfoque planteando a los usuarios residenciales en un sistema binario. Usuario subsidiado y usuario no subsidiado”, explicó la titular del EPRE. En ese sentido, aclaró que “ya no tenemos que ver el nivel de ingreso para ver si está subsidiado con un X porcentaje u otro, sino que ahora todos los usuarios residenciales que apliquen a estos nuevos condicionantes van a estar subsidiados o van a dejar de estarlo”.

El criterio central para acceder al beneficio será el nivel de ingresos del grupo familiar conviviente. “El corte se va a hacer a las tres canastas básicas totales del grupo familiar”, indicó Salinas, y subrayó que se trata de “cruces de información que realiza el Estado Nacional”, que contemplan “la sumatoria de los ingresos de los usuarios que viven en ese domicilio”. Según detalló, “tiene que ser igual o menor a tres canastas básicas totales para que accedan al subsidio”.

En comparación con el régimen anterior, la funcionaria advirtió que habrá usuarios que quedarán excluidos. “Hasta el 2025, para que un usuario pudiera ser N3 tenía que ser hasta 3.5 canastas”, recordó, y remarcó que “van a dejar de estar subsidiados aquellos usuarios cuyo grupo familiar estén entre las tres canastas y las 3.5 canastas”.

El impacto en Mendoza y cuántos usuarios quedarían fuera

En términos de montos, Salinas precisó que el nuevo tope de ingresos se ubica en torno a los 3,9 millones de pesos. “3.926.000”, confirmó, y enfatizó que “todos aquellos que cobren más que ese monto van a estar por afuera del subsidio”, siempre considerando “la sumatoria de los ingresos del grupo familiar conviviente en ese domicilio”.

Respecto del impacto en Mendoza, la titular del EPRE señaló que las estimaciones indican una reducción en la cantidad de beneficiarios. “Estamos hablando que del 100% de los usuarios subsidiados que tenía la provincia va a haber un 5% menos”, afirmó. Actualmente, “eran como 370.000 usuarios, más o menos”, por lo que ese porcentaje representa alrededor de 20.000 familias que quedarían fuera del esquema.

Salinas también explicó que el subsidio ya no será uniforme durante todo el año. “Antes era constante durante todo el año. Ahora han discriminado lo que es verano e invierno”, detalló, y puntualizó que en esos períodos “van a ser 300 kilowatts de subsidios mensuales”. Además, aclaró que el beneficio cubrirá “un 50% del costo de la energía sin subsidio, más a partir de este año un 25% que empieza en enero y va disminuyendo a lo largo del año”, por lo que “ahora tenemos un 75% del kilowatt subsidiado y ese porcentaje de subsidio va a ir disminuyendo a lo largo del año”.

Sobre otros criterios de acceso, indicó que “ya teníamos criterios de exclusión en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) anterior” y que se mantienen condiciones especiales. Entre ellas, mencionó que “si tenés un integrante que ha estado con pensión vitalicia de veteranos del Atlántico Sur, también estaría ingresando en el esquema de subsidio”, al igual que “un integrante con un certificado único de discapacidad” o viviendas inscriptas con certificado del ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares).

Finalmente, Salinas evitó precisar con exactitud el impacto final en las facturas y explicó que aún se están realizando simulaciones. “Es difícil plantear esquemas hoy de cuánto pago, cuánto dejo de pagar, porque hoy tenemos un cuadro tarifario que está reflejando otros valores”, sostuvo, y agregó que el EPRE está “generando todas las simulaciones y los cálculos necesarios” a la espera de eventuales definiciones de la Secretaría de Energía sobre el costo de abastecimiento.

De este modo, el nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados redefine quiénes accederán al beneficio donde un sector de mendocinos dejará de percibirlos.