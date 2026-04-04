Se conoció una nueva pericia al hotel Dubrovnik que se derrumbó en Villa Gesell y reveló graves fallas

La pericia sobre el Hotel Dubrovnik concluyó que la tragedia era evitable. Detectaron irregularidades, fallas estructurales y posibles responsabilidades.

Una pericia incorporada a la causa por el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik reveló graves irregularidades en la construcción y deficiencias en los controles. Foto: Municipalidad de Villa Gesell

Una pericia incorporada a la causa por el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, que en octubre de 2024 dejó nueve víctimas fatales en Villa Gesell, reveló graves irregularidades en la construcción y deficiencias en los controles. El estudio técnico concluyó que el colapso del edificio fue “previsible y evitable”.

El estudio pericial detectó además fallas en columnas fundamentales, inconsistencias en la ejecución de la obra y una supervisión insuficiente durante el proceso constructivo.

Según el documento, también se advierten posibles responsabilidades administrativas vinculadas a la aprobación del proyecto en condiciones que no cumplían con los estándares requeridos.

El Hotel Dubrovnik se derrumbó el pasado 29 de octubre. Foto: NA El Hotel Dubrovnik se derrumbó el pasado 29 de octubre. Foto: NA La causa del derrumbe en el Hotel Dubrovnik La causa continúa en manos de la Justicia, que sigue sumando pruebas y análisis complementarios para determinar responsabilidades. En este contexto, familiares de algunas de las víctimas y propietarios afectados participan como querellantes.

La representación legal está a cargo del estudio de la abogada Graciela Bravo, quien cuestionó aspectos del informe pericial. “Del propio desarrollo argumental se desprenden contradicciones internas y cierta falta de coherencia lógica”, señaló la letrada. Además, sostuvo que el relevamiento estructural fue calificado como “preciso, pero aleatorio”, lo que abre interrogantes sobre la consistencia de algunas conclusiones.