Se conoció una nueva pericia al hotel Dubrovnik que se derrumbó en Villa Gesell y reveló graves fallas
La pericia sobre el Hotel Dubrovnik concluyó que la tragedia era evitable. Detectaron irregularidades, fallas estructurales y posibles responsabilidades.
Una pericia incorporada a la causa por el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, que en octubre de 2024 dejó nueve víctimas fatales en Villa Gesell, reveló graves irregularidades en la construcción y deficiencias en los controles. El estudio técnico concluyó que el colapso del edificio fue “previsible y evitable”.
El estudio pericial detectó además fallas en columnas fundamentales, inconsistencias en la ejecución de la obra y una supervisión insuficiente durante el proceso constructivo.
Según el documento, también se advierten posibles responsabilidades administrativas vinculadas a la aprobación del proyecto en condiciones que no cumplían con los estándares requeridos.
La causa del derrumbe en el Hotel Dubrovnik
La causa continúa en manos de la Justicia, que sigue sumando pruebas y análisis complementarios para determinar responsabilidades. En este contexto, familiares de algunas de las víctimas y propietarios afectados participan como querellantes.
La representación legal está a cargo del estudio de la abogada Graciela Bravo, quien cuestionó aspectos del informe pericial. “Del propio desarrollo argumental se desprenden contradicciones internas y cierta falta de coherencia lógica”, señaló la letrada. Además, sostuvo que el relevamiento estructural fue calificado como “preciso, pero aleatorio”, lo que abre interrogantes sobre la consistencia de algunas conclusiones.
Mientras tanto, la investigación busca esclarecer en profundidad las causas del derrumbe y determinar las responsabilidades por una tragedia que, según el propio informe, podría haberse evitado.