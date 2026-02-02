Se complica el tiempo: alertas amarillas y ráfagas de hasta 90 km/h este lunes en gran parte del país

El pronóstico del tiempo advierte que este lunes habrá alerta meteorológica en distintas regiones del país.

Tormentas con granizo y ráfagas fuertes pueden complicar el tiempo en Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional indica que este lunes rigen varias alertas meteorológicas en Argentina por fenómenos distintos según la región. Todas las advertencias son de nivel amarillo y abarcan provincias del centro y del sur, con tormentas fuertes, vientos intensos y lluvias persistentes.

En primer lugar, la alerta por tormentas alcanza a Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba. El SMN informó que se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. En esas zonas, los acumulados previstos se ubican entre 40 y 70 mm, aunque podrían superarse de manera puntual, con riesgo de anegamientos temporarios.

mapa_alertas (35) En la Patagonia, el tiempo estará marcado por vientos de hasta 90 km/h y lluvias persistentes en Santa Cruz y Chubut. Además, el organismo emitió una alerta por vientos fuertes en el sur de Mendoza, Neuquén y Río Negro. Para ese corredor se prevén vientos del oeste de 40 a 60 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 90 km/h, especialmente en áreas abiertas y rutas, por lo que se recomienda circular con precaución y asegurar objetos que puedan volarse.

Por último, se mantiene una alerta por lluvias para Santa Cruz y Chubut. El pronóstico señala precipitaciones persistentes, algunas localmente intensas, con acumulados estimados entre 10 y 20 mm, que podrían provocar complicaciones puntuales, sobre todo en zonas urbanas y tramos de ruta donde el agua se acumule con mayor facilidad,