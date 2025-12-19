Se cayó Cloudflare: qué es Downdetector, la página para saber si no funciona un servicio

Este viernes está marcado por una nueva caída de Cloudflare , el gigante tecnológico que gestiona la infraestructura de miles de sitios web alrededor del mundo. Esta interrupción provocó que millones de usuarios de diferentes países experimentaran dificultades para acceder a sus páginas y redes sociales habituales, encontrándose con mensajes de error y cargas intermitentes que les impedían navegar con normalidad.

Lo que muchos internautas no comprendieron inicialmente es que el problema no estaba en una aplicación específica, sino en Cloudflare, una empresa estadounidense que opera como columna vertebral de gran parte del tráfico web global. Al fallar este servicio, el efecto dominó se sintió en múltiples plataformas simultáneamente.

Esta caída representa el segundo episodio de interrupciones masivas en el último mes. La primera ocurrió el 18 de noviembre y ahora, apenas semanas después, la situación se repitió. Los usuarios reportaron principalmente el clásico "error 502", una señal técnica que indica que la información enviada desde el servidor de origen no fue recibida correctamente por el sistema intermedio.

Además del error 502, se acumularon quejas relacionadas con problemas en la resolución de DNS, un inconveniente técnico que impide que los nombres de dominio se traduzcan correctamente a direcciones IP, haciendo imposible cargar los sitios web solicitados.

Desde Cloudflare informaron que ya implementaron soluciones para restablecer el funcionamiento de su red. Sin embargo, los reportes de usuarios afectados continuaron llegando desde distintas regiones del planeta durante las horas siguientes.

¿Qué es Cloudflare?

Cloudflare cumple un rol fundamental en el ecosistema digital actual. La compañía ofrece servicios de protección contra ataques informáticos, especialmente los denominados ataques de denegación de servicio (DDoS), que buscan saturar un sitio web hasta dejarlo inoperativo. También filtra el tráfico de contenido sospechoso y bloquea intentos de hackeo antes de que lleguen a los servidores principales.

Una de las funciones más visibles de Cloudflare para el usuario común es la verificación de seguridad. Cuando alguien ingresa a una página web y aparece un mensaje que dice "comprobando que eres un usuario real", esa verificación está siendo realizada por Cloudflare. Justamente por ser una pieza tan central en la arquitectura de internet, cuando esta empresa presenta una falla, los efectos se multiplican en cadena afectando a miles de servicios dependientes.

¿Qué es Downdetector, el termómetro de las caídas de servicios?

Ante interrupciones como la de hoy, muchos usuarios recurrieron a Downdetector, una plataforma que se ha convertido en referente para monitorear fallas de servicios digitales. Este sitio web recopila informes en tiempo real proporcionados por los propios usuarios y detecta indicadores de problemas en la web, permitiendo conocer qué empresas están afectadas, con qué intensidad y en qué zonas geográficas.

Downdetector cubre una amplia gama de sectores: desde redes sociales y bancos hasta videojuegos, plataformas de entretenimiento y servicios de conectividad. Durante incidentes masivos como el de esta mañana, la plataforma experimenta picos significativos de consultas, convirtiéndose en el primer recurso al que muchos acuden para confirmar si el problema es generalizado o individual.