Se cayó X y otras páginas dejaron de funcionar: cuál es el motivo

Un importante servidor registró una fuerte caída y varias plataformas como X (ex Twitter) no funcionan este martes.

En la mañana de este martes, varios usuarios alrededor del mundo notaron interrupciones a la hora de navegar por Internet. El motivo de la caída de X (ex Twitter) y otros servicios es que Cloudflare, la compañía de CDN que ofrece soporte a una gran cantidad de empresas, registró fallas.

¿A qué servicios afecta la caída de Cloudfare? De acuerdo al sitio Downdetector, algunos de los sitios afectados por esta caída son X, OpenAI (ChatGPT) y ARCA (la ex AFIP). También hay fallas en los servicios de las billeteras virtuales Prex y Naranja X, además de la compañía telefónica Claro.

Mientras tanto, el juego virtual League of Legends registra un mal funcionamiento, por lo que sus usuarios están enardecidos.

Como si fuera poco, AWS (de Amazon) reporta fallas este martes, tal como algunas semanas atrás que produjo caos a nivel mundial.