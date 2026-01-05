"Salí porque te pego un tiro": organizaron una fiesta al lado de su casa y los amenazó de muerte

El dueño de la propiedad registró el momento en el que los jóvenes intentaron entrar a su terreno. Denunció lo ocurrido a la Policía.

El pasado 1 de enero, durante los festejos de Año Nuevo, un nuevo episodio de violencia se vivió en Punta del Este, Uruguay. Un hombre grabó el momento en el que un grupo de jóvenes que habían organizado una fiesta en la casa de al lado, intentaron entrar a su terreno.

Video: un hombre amenazó de muerte a un grupo de jóvenes que organizó una fiesta en la casa de al lado fiesta en punta del este El hecho ocurrió el jueves pasado, cerca de las 11 de la mañana. “Puedo pasar para acá”, preguntó una de las chicas, a lo que el dueño de la propiedad respondió: “No, sale para la Policía esto, le estoy mandando un video a la Policía”.

“Estás en propiedad privada. Salí porque te pego un tiro. Te puedo matar”, advirtió el hombre de nacionalidad uruguaya. Y les gritó: "¡Salgan de acá!”. Mientras se alejaban de su terreno, uno de los jóvenes le dijo: “Sos un malviajero, bro”.

Luego, en el video, el cual se viralizó en las últimas horas en las redes sociales, el hombre mostró la fiesta que habían organizado los jóvenes. “Hace 12 horas que están bailando”, expresó el hombre.